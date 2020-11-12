Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Ekonomide girdiğimiz yeni dönem’ sözü satın alındı

12 Kasım 2020 Perşembe, 06:00

Naci Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanı, Lütfi Elvan’ın Hazine ve Maliye Bakanı olması sonrası, mali piyasalarda başlayan “ekonomi politikalarında yeni dönem” beklentisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün AKP Meclis Grubu’nda “Ekonomide girdiğimiz yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum” demesiyle daha da güçlendi.

Her ne kadar Erdoğan’ın “Faiz sebep, enflasyon neticedir” ısrarı sürse de özellikle Elvan ve Ağbal’a atıfla “Atacakları her adımda kendilerinin yanında olduğumu belirtmek istiyorum” sözlerine yoğunlaşan piyasada döviz değer kaybederken TL güçlendi.

Dün sabah saatlerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), yurtiçindeki bankaların “vadede TL satım” yönünde gerçekleştirecekleri swap ve türev işlemlerine getirdiği sınırlamaları bir adım daha gevşetmesiyle gerileyen dolar, Erdoğan’ın konuşması sonrası 8 liranın da altına çekildi.

BİST YÜKSELDİ

Ancak önceki akşam açıklama yapan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in şu vurgusu, bundan sonraki sürecin izlenmesi açısından önemli olacak: “Politika uygulamaları Merkez Bankası değişikliğini ölçmede anahtar konumda. Merkez Bankası Başkanı’nın değişmesi para politikası kredibilitesinin artması ihtimalini doğuruyor. Maliye Bakanı’nın değiştirilmesinin ekonomik reformu hızlandırıp hızlandırmayacağı belirsiz.”

Bu gelişmeler altında, dün dolar kuru 7.8369-8.2008 lira, Avro 9.1610-9.6932 lira arasında aşağı yönlü dalgalandı. Borsa İstanbul ise özellikle bankacılık hisselerinin etkisiyle 1284 puana kadar çıkarken günü yüzde 2.91 artışla kapattı. Türkiye’nin risk primi (CDS) 44 puan düşüşle 405 baz puan oldu.