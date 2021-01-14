Bu kez Habertürk yazarıyla atıştı: “Metiner, iktidar medyasından neden kasım ayında kovuldu?”

14 Ocak 2021 Perşembe, 15:33

AKP'li Mehmet Metiner, FETÖ'cülükle suçlandığını öne sürerek art arda açıklamalarda bulundu. Son paylaşımı ile bu yöndeki iddiaları Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca tarafından öne sürüldüğünü açıklayan Metiner, şu açıklamayı yaptı:

Ömrü hayatımca FETÖ’cü olmadım. O iblisin merak edip yüzünü dahi görmüşlüğüm yoktur çok şükür. Malum din düşmanı çevrelerin eski Türkiye’de o yapıya yaptıkları suçlamalara kimi televizyon kanallarında sırf “dini bir cemaat”i savunmak saikiyle yaptığım konuşmaların amacı besbellidir. 17/25 Aralık’ta o yapının “dini cemaat” görünümlü ABD menşeli bir istihbarat ve terör örgütü olduğu, yani FETÖ olduğu gerçekliği görüldüğünde herkesten önce ve herkesten çok nasıl ölümüne mücadele verdiğim herkesin malumudur. 15 Temmuz’daki duruşum da. FETÖ’cü olduğum iddiası bizzat FETÖ’cüler tarafından bilerek tedavüle sokulmuştur. Buna CHP, PKK/HDP, İYİ Parti trollerinin sahip çıkması aralarındaki işbirliğinin boyutunu göstermesi bakımından manidardır. FETÖ ile işbirliği yapanların beni FETÖ’cülükle suçlaması ilginçtir. Başta açık ve kripto FETÖ’cüler ile onların bilumum destekçileri olarak bilinen parti ve odakların FETÖ ile ölümüne mücadele eden şahsımı niye hedef aldıkları aşikardır. Vız gelir tırıs gider. Ne yıldırabilirsiniz ne korkutup susturabilirsiniz. Ölümüne mücadeleye devam. 15 yaşımda Milli Görüş/Akıncılar içinde başladığım mücadelemi bugün Cumhur İttifakı içinde bilumum devlet, millet, vatan ve din düşmanlarına karşı kararlılıkla sürdürüyorum" dedi.

Bu açıklamaların ardından Habertürk yazarı Karaca, Metiner'e sert sözlerle tepki gösterdi. Metiner'in AKP'nin medyası TürkMedya'dan kasım ayında kovulmasına dikkat çeken Nihal Bengisu Karaca, "Bu zatın yaptığı ve islami camiada herkesin bildiği korkunç şeyleri burada tek tek sıralamak da var ama değmez. Bu tetikçi zata tavsiyem, ipe sapa gelmez algı operasyonları yapacağına kendi itibarsız algısıyla uğraşması ve önce şu an iktidar medyasının yeni merkezi olan TürkMedya grubundan neden tam da kasım ayının başında kovulduğunu anlatması" dedi. Kasım ayında Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Karaca'nın sosyal medyadan paylaştığı açıklamanın tamamı şöyle:

Son olarak Karaca'ya yanıt veren Metiner, "Nihal Bengisu Karaca, hak ettiğiniz cevabı anladığınız dilden alacaksınız. Bekleyiniz. İma ettiğiniz o FETÖ’den kapma haysiyetsiz bel altı dedikodularınız ve itibar suikastınız için de mahkemede hesaplaşırız" dedi.