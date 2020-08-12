İsmailağa'dan 'torpil' ve 'rüşvet' itirafı
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın en son bu yıl başında ziyaret ettiği İsmailağa cemaati, 'rüşvet' ve 'torpil' düzeninden yakındı.
Kamunun her alanında hemen her gün yeni örneği ortaya çıkan rüşvet ve torpil düzeni, AKP'nin desteklediği dinci yapılanmalardan biri olan İsmailağa cemaati tarafından da kabul edildi.
İsmailağa cemaatinin 'Fıkıh Kurulu Âzâsı' olan Abdülhamid Türkeri, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Biz Müslümanlarda kavramlar değişti.
Torpil ve adam kayırmanın adı REFERANS,
Rüşvetin adı HEDİYE oldu."
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