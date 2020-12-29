Milletvekili, kaymakam, müftü, belediye başkanı... İsmailağa 'vekil'inin cenazesinde saf tuttular

29 Aralık 2020 Salı, 16:28

AKP'ye yakınlığıyla bilinen İsmailağa cemaati 'şeyh'i Mahmut Ustaosmanoğlu'nun 'Rize vekili' Rasul Bölükbaş, koronavirüs kaynaklı olarak hayatını kaybetti.

Bölükbaş'ın Rize Pazar'da bulunan Sahil Camii'ndeki cenazesine ise devlet erkanının da katılım gösterdiği görüldü.



Cemaatin "ekran yüzü" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün duasını yaparak namazını kıldırdığı cenazeye AKP Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yanı sıra Pazar Kaymakamı Ayhan Terzi, Pazar Belediye Başkanı Dr.Ahmet Basa, Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı, Eğitim Merkezi Müdürü Seyit Badır, İlçe Emniyet Müdürü Mesud Demirdaş ve İlçe Müftüsü Şükür Küçük de katıldı.

Bölükbaş’ın cenazesi daha sonra Tütüncüler köyündeki aile mezarlığına defnedildi.