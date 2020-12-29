Milletvekili, kaymakam, müftü, belediye başkanı... İsmailağa 'vekil'inin cenazesinde saf tuttular
İsmailağa cemaatinin koronavirüsten hayatını kaybeden 'Rize vekili' Resul Bölükbaş'ın cenazesine milletvekili, kaymakam, emniyet müdürü, belediye başkanı ve ilçe müftüsü de katıldı.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen İsmailağa cemaati 'şeyh'i Mahmut Ustaosmanoğlu'nun 'Rize vekili' Rasul Bölükbaş, koronavirüs kaynaklı olarak hayatını kaybetti.
Bölükbaş'ın Rize Pazar'da bulunan Sahil Camii'ndeki cenazesine ise devlet erkanının da katılım gösterdiği görüldü.
Cemaatin "ekran yüzü" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün duasını yaparak namazını kıldırdığı cenazeye AKP Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yanı sıra Pazar Kaymakamı Ayhan Terzi, Pazar Belediye Başkanı Dr.Ahmet Basa, Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı, Eğitim Merkezi Müdürü Seyit Badır, İlçe Emniyet Müdürü Mesud Demirdaş ve İlçe Müftüsü Şükür Küçük de katıldı.
Bölükbaş’ın cenazesi daha sonra Tütüncüler köyündeki aile mezarlığına defnedildi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın 'asgari ücret' konuşması gündem oldu
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi
- Emekli maaşları erken ödenecek
- Gelecek Partisi’nde toplu istifa
- Davutoğlu, 'Pelikancılar' ile yan yana geldi
- Erdoğan Bayraktar'dan olay sözler
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- 'Sahte diploma' haberlerine erişim engeli
- Volkswagen'den Türkiye için yeni karar
- AYM'den Osman Kavala kararı: İhlal yoktur
Video Haberler
- Aylin Sözer'in 'şiddetle' ilgili sözleri ortaya çıktı
- Beyoğlu'ndaki dehşet kamerada
- BTP, 10 bin lira asgari ücreti nasıl vereceğini açıkladı
- Berberin yaptığı saçı beğenmeyince dehşet saçtı
- TRT yönetiminin tavrı tartışmaya yol açtı!
- Cadde ortasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu
- Canlı yayında 'yeni ittifak' iddiası
- Yurttaşlar telefona sarıldı, Meteoroloji açıklama yaptı
- Olay TV devam edecek mi?
- Asgari ücret kararı patronları memnun etti
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın 'asgari ücret' konuşması gündem oldu
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi
- Emekli maaşları erken ödenecek
- Gelecek Partisi’nde toplu istifa
- Davutoğlu, 'Pelikancılar' ile yan yana geldi
- Erdoğan Bayraktar'dan olay sözler
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- 'Sahte diploma' haberlerine erişim engeli
- Volkswagen'den Türkiye için yeni karar
- AYM'den Osman Kavala kararı: İhlal yoktur