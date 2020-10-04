Başhekim yardımcısının Esra Erol üzerinden Medeni Kanun hesaplaşması

04 Ekim 2020 Pazar, 14:39

Türkiye'nin en köklü sağlık kurumlarından eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekim yardımcılığı görevini yürüten Dr. Ali Edizer, sosyal medya hesaplarından Medeni Kanunu ve tek eşliliği hedef alan paylaşım yaptı.

Kamuoyunda tartışma yaratan Esra Erol'un programlarıyla ilgili paylaşımda bulunan Edizer, Facebook'ta şu ifadeleri kullandı:

"Esra Erol'a bizi götüren yolun başı, İsviçre Medeni Kanununun kabul edilmesidir.

Sorsan "kadına özgürlük ve uygarlık" kazandırıldı.

Resmiyete tek eşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliği.

Kuvveden fiile batı ahlâksızlığı..."

'ŞEYH' GÜZELLEMELERİ

'Başhekim Yardımcısı’ Edizer, Menzil cemaatine yakınlığını açıkça ortaya koyan paylaşım yapmaktan da çekinmiyor. Edizer, cemaatin 1993’de hayatını kaybeden lideri Muhammed Raşit Erol’un fotoğraflarıını paylaşarak "gerçek sevgiliye kavuçan, milyonların sevgilisi, dünya güzeli...", "Yok böyle bir güzellik.Yok böyle bir ayrılık acısı: 22.10.1993" ifadelerini kullanmış.





Ali Edizer'in sosyal medya hesabında paylaştığı bir video konuşmasında da, "Medeni Kanun'u yıkmak için mücadele ettiğini" söylemesi ve Türkiye Cumhuriyeti yasaları gereği resmi nikahla sadece tek eşli olmayı eleştirerek, "boşanmak yerine 2. eşi alın" demesi dikkat çekiyor.



