Bu kitaplar tam dinlemelik

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:59

Sesli kitapları telefonunuza ya da bilgisayarınıza indirip ya da sadece YouTube kanallarına girip spor yaparken, trafikteyken, yemek pişirirken de dinleyebiliyorsunuz. Sesli kitapların yükselişini gören yayın evleri de bu alana hızlı giriş yaptı. İşte binlerce kitabı, ünlü isimlerden dinlemek istiyorsanız bu uygulamalar tam size göre...

Storytel

Storytel, Türkiye’de 3 yılda 17 milyon 700 bin saat dinleme sayısına ulaştı. Kullanıcılar, Storytel’e cep telefonlarına yükleyecekleri uygulama üzerinden abone olabiliyorlar. Her Storytel abonesi bir tane de ücretsiz Kids Mode aboneliğine sahip oluyor. Storytel aboneleri, 4 binin üzerinde Türkçe sesli kitabı, 2 bine yakın Türkçe e-kitabı, 100 binden fazla İngilizce sesli kitabı dinleyebiliyor.

Nesin Yayınevi

Nesin Yayınevi YouTube kanalında, hem Aziz Nesin’in kendi sesinden hem de ünlü tiyatrocular ve seslendirme sanatçıları tarafından seslendirilen kitaplarını dinleyebilirsiniz.

Seskit

Seskit profesyonel seslendirmeyle kitapların dinlenebildiği ücretsiz bir mobil uygulama. Kitapları dinlemek için üye olmanıza gerek yok. Sesli kitap dışında yayınlanan podcastleri de dinleyebilirsiniz.

Google Kitaplar

Google Kitaplar aylık abonelik ücreti gerektirmiyor ancak dinlemek istediğiniz kitapları satın almanız gerekiyor. Bir kitabı satın almadan önce ücretsiz ön izlemesini dinleyebilirsiniz.

AudioTeka

Dinlemek istediğiniz kitapların bir kısmını ücretsiz olarak dinlemenize izin veriyor. Satın aldığınız kitapları ise internete gerek olmadan dinlemeniz ya da okumanız mümkün.

Audible - Amazon

Amazon hesabınızla uygulamaya giriş yaptıktan sonra seçeceğiniz ilk kitabı ücretsiz dinleyebilirsiniz. Uygulamayı kullanmak için Amazon hesabınızın olması gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra 1 kitabı ücretsiz dinleyebilirsiniz. Anlatma hızını kendinize göre belirleyebilirsiniz.

Apple Books

Apple’ın sadece iOS kullanıcılarına sunduğu kütüphanede sesli kitap dinleme özelliği de var. Kitapları satın almadan ücretsiz örneklerini dinleyebiliyorsunuz.

KitUP

Bu uygulama, sevdiğiniz ya da ilgi duyduğunuz kitapların 15 dakikalık kısa özetlerini seslendiriyor.

Engellileri unutmadılar

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ve İstanbul Kalkınma Ajansı görme engelli bireyler için geliştirdiği Sesli Kütüphane ile sesli ve kabartma kitapları dinleyip inceleyebiliyorsunuz.

* Türk Telekom ve Boğaziçi Üniversitesi GETEM iş birliğiyle hayata geçirilen Telefon Kütüphanesi projesi, görme engelliler için telefonda sesli içerik hizmeti veriyor. Uygulamayla kullanıcılar, 50 kategoride 2000’e yakın sesli kitap ve dünyaca ünlü 35 sesli betimlemeli tabloya ulaşabiliyor.

HAFTANIN YENİSİ

ROG serisine iki oyuncu

Asus oyunseverlere özel serisi ROG (Republic of Gamers) ailesine katılan yeni ürünlerini ABD ve Tayvan ile eş zamanlı Türkiye’de de tanıttı. Intel Core 11th Gen H ile güçlendirilen ROG Zephyrus S17 ve ROG Zephyrus M16 dizüstü bilgisayarlar sahneye çıktı.

İnce gövdesi ile dikkat çeken 17 inçlik ROG Zephyrus S17, kapağı açıldığında otomatik olarak yukarı doğru kalkan, optik ve mekanik klavyeli bir dizüstü oyun bilgisayarı. ROG Zephyrus M16, 16 inç ekran sahip, 19.9 mm inceliğinde ve 1.9 kg ağırlığında.