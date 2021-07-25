Bu makinelerle ister kıyma yapın ister salça

25 Temmuz 2021 Pazar, 10:34

Kıyma makinelerine olan talep, özellikle Kurban Bayramı dönemlerinde artıyor. “Ev tipi” kıyma makinesi alırken ilk olarak ürünün wattına (motor gücüne), hangi aparatları (sosis, sucuk vs.) içerdiğine, salça yapımında kullanılabilirliğine ve disklerinin çelik olmasına odaklanabilirsiniz. Biz de piyasadaki son teknoloji kıyma makinelerini derledik.

Homend Meatbox

Homend’in kasap titizliğinde çalışan kıyma makinesi Meatbox 3100H, 2 bin 200 watt’lık gücüyle 2 kilo eti 3 dakikada kıyma haline getiriyor. Meatbox, kışlık domates ve salça yapımında da kullanılabiliyor. Homend Meatbox, özel aparatları sayesinde sucuk, sosis ve içli köfte yapmanızı sağlıyor. Cihazın satış fiyatı ise 1.075 TL.

Arçelik K 1768

Arçelik K 1768 Kıyma Makinesi 2000 watt motor gücüne sahip. Dakikada 2 kilogram kıyma yapabiliyor. Üç adet et kıyma diski olan cihazın satış fiyatı ise 2 bin 389 TL.

Tefal HV8

Tefal HV8 4in1 Kıyma Makinesi 2000 W motor gücüyle dakikada 2.6 kilograma kadar kıyma yapabiliyor. Tefal HV8’in fiyatı 1.099 TL. İki farklı ızgaraya salip cihaz ince ya da kalın kıyma doğrayabiliyor.

Goldmaster Promax

Goldmaster GM-7243 Promax Kıyma Makinesi 2000 Watt kilitli motor gücüne sahip. 70 mm çapında geniş kesme plakalarıyla yapılacak işlemi daha kısa sürede tamamlayabiliyor. Salça, pul biber, tarhana gibi ürünleri de yapabilen cihazın fiyatı 1.234 TL.

Korkmaz Trita

Korkmaz A 484 Trita Kıyma Makinesi paslanmaz çelik gövdeye sahip ve 15 dakika durmaksızın kullanım imkanı sunuyor. Cihazın satış fiyatı 1.490 TL.

Sinbo SHB

Sinbo SHB-3063 Et Kıyma Makinesi, 1500 watt motor gücüne sahip. Dakikada 1.5 kg.’a kadar kıyma üretebilen cihazda, sökülebilir paslanmaz çelik kıyıcı başlık var. Kendi kendini bileyen bıçağı olan Sinbo SHB’nin satış fiyatı 765 TL.

Arnica Meatchef

Arnica Meatchef Et Kıyma Makinesi GH21220, motor gücü 1400 watt. Sosis ve sucuk hunisi olan cihazın satış fiyatı 749 TL.

Kenwood MG

Kenwood MG 450 Kıyma Makinesi, saatte 125 kilogram kıyabilme özelliğine sahip. 1400 watt motor gücüne sahip cihazla et, balık, sebze ve meyve öğütülebiliyor. Kenwood MG'nin fiyatı ise 1.390 TL.

Bosch MFW67440

Bosch MFW67440 Kıyma Makinesi, 10'dan fazla fonksiyonuyla et, balık veya sebze doğrayabilyor. Dakikada 3.5 kg kıyma yapabilen ve kilitli halde motor gücü 2000 watt olan cihazın fiyatı ise 3 bin 490 TL.

HAFTANIN YENİSİ

TCL 20L+ Türkiye'de

TCL, güneş gözlüğü takarken kullanıcının ekranı doğal renklerde görmesini sağlayan TÜV Rheinland sertifikalı Dairesel Polarizasyonlu Ekran teknolojisine sahip TCL 20L+ modelini Türkiye'de satışa sundu. 6.67 inç FHD+ ekran ve 64 MP dörtlü arka kamera özeliklerine sahip TCL 20L+, 5000 mAh pil özelliğiyle geldi. Cihazın fiyatı ise 4 bin 199 TL.

Tecno Mobile’a yeni yüz

Çin merkezli akıllı telefon markası Tecno Mobile’ın yeni marka elçisi ABD’li aktör Chris Evans oldu. Türkiye pazarına geçen yıl giren Tecno Mobile, bu yılın mayıs ayında 35 milyon dolarlık yatırımla İstanbul Pendik’te üretime da başlamıştı.