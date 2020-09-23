Bu mesaja sakın inanmayın
Dolandırıcılar, “Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan 3 bin lira sosyal destek ödemenizi almak için hemen tıklayınız, diğer sitelere itibar etmeyiniz” yazılı SMS gönderip link vererek, vatandaşları tuzaklarına düşürüyor
Dolandırıcılar tarafından bugün vatandaşların cep telefonuna, “Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan 3 bin lira sosyal destek ödemenizi almak için hemen tıklayınız, diğer sitelere itibar etmeyiniz” yazılı SMS gönderilip, link verildi. Bu SMS’in vatandaşları dolandırmak için atıldığı, vatandaşların linke tıklaması halinde bütün hesaplarının ele geçirilerek içinin boşaltıldığı belirlendi.
Ayrıca sağlık müdürlüğü yetkilileri bakanlığın sadece vatandaşların sağlık problemleriyle ilgilendiğini, Türkiye’de yardım yapacak kurumun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimleri olduğunu belirtti.
Ayrıca, dolandırıcıların diğer dolandırıcıları da saf dışı bırakmak için 'diğer sitelere itibar etmeyin' diye uyarması da dikkat çekti.
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen konuştu, ROK'un FETÖ güzellemesi ifşa oldu
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- Aktif Bank da belgeden çıktı
- Cumhurbaşkanı adayımız olacak
- Mansur Yavaş pankartlarla duyurdu
- İhaleyi kaptı, paylaşımı yaptı
- TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
- Rusya'ya destek pankartları taşıdılar!
- Müge Anlı, Aleyna Çakır konusuna ara verdi!
- Çelişkili açıklama
Video Haberler
- Traktör sürücüsünün en talihsiz anı kamerada
- Maskesiz yurttaş polisi tehdit etti, ortalık karıştı
- Dev robotu böyle yürüttüler! 18 metre uzunluğunda
- Maske takmayan kardeşler yumrukla 2 polisi yaraladı!
- İmam ve müezzinde koronavirüs çıktı!
- Çocukları için kurşunların önüne atlayan baba kamerada
- Koronavirüsten ölenlerin anısına 20 bin Amerikan bayrağı
- CHP'li Sarıbal: Munzur'u rahat bırakın!
- Üsküdar Sahili'ndeki 2 büfe yıkıldı
- İstanbul'da vahşetin görüntüsü!
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen konuştu, ROK'un FETÖ güzellemesi ifşa oldu
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- Aktif Bank da belgeden çıktı
- Cumhurbaşkanı adayımız olacak
- Mansur Yavaş pankartlarla duyurdu
- İhaleyi kaptı, paylaşımı yaptı
- TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
- Rusya'ya destek pankartları taşıdılar!
- Müge Anlı, Aleyna Çakır konusuna ara verdi!
- Çelişkili açıklama