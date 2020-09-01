Bu ‘Olta’da dayanışma var

01 Eylül 2020 Salı, 06:00

Koronavirüs salgını sonrası hayatını müzikle kazanan emekçiler belki de hiç olmadıkları kadar zor zamanlardan geçiyor. Bu cümle daha önce sorunsuz yaşadıkları anlamına gelmesin. Halihazırda ana akımın dışında kalan müzisyenler, büyük sıkıntı içerisindeydi.

Bir de koronavirüs salgının etkilerini, kapanan mekânları, yapılamayan konserleri, devlet tarafından verilmeyen yardımları düşünün... Bu ortamda Peyk grubunun öncülüğünde, İrfan Alış’ın fikriyle “Olta Dayanışma Albümleri” ortaya çıktı. Grubun sosyal medya hesaplarından aktarılan duyuru sonrası, aynı yolda yürüyen, aynı fikirleri paylaşan müzisyenler bir araya gelerek, albümleri oluşturdu, oluşturuyor.

Katılan herkes seve seve tüm haklarından feragat ederek, şu zorlu zamanda kayıt sürecine girip şarkılarını kaydetti ve kaydetmeye devam ediyor. Gönderilen şarkılar Veys Çolak’ın editörlüğünde bir araya getirilerek, Olta Dayanışma 1 adı altında tüm dijital platformlara yüklendi. Serinin diğer albümleri her ay yüklenmeye devam edecek. Albümde profesyonel isimler de var, hayatında ilk kez kayıt yapmış isimler de.

Tüm gelir bağımsız ve zor durumda olan, geliri kesintiye uğramış müzik ve sahne emekçilerine aktarılacak. Peyk grubunun gitaristi Serdal Ersoy, “Olta” albümleri için bir de “manifesto” kaleme aldı.

İşte o yazıdan bazı bölümler: “...Çevremizdeki sevdiğimiz, bizi seven, aynı yolda olduğumuz mahalleden arkadaşlarla, geliri tamamen bağımsız ve zor durumda olan, geliri kesintiye uğramış müzik ve sahne emekçilerine verilmek üzere-ki hep öyle kalacak, 3 albüme öncülük yaptık ve adı ‘Olta’ oldu.

Başlarken 10 şarkıya ulaşabilir miyiz diye düşünürken, 30’un üzerinde şarkı toplandı bir iki ay içinde. Şimdilik birincisini yayımlıyoruz, devamı ileriki günlerde... Elimizden gelenin karşılığıdır bu albüm.

Kendi de zor durumda olmasına rağmen ‘Bu çorbaya ben de bir tuz tanesi olmalıyım’ diyen dostların nahifliğidir. Hem amatör hem profesyoneldir. Belki gözle görünür bir faydası olmayacak bu işin ama bir kişinin kirasına destek olması bile başlı başına bir şeydir bizim için ve ‘Yalnız değilsin’in bir kıvılcımı olacaktır. Ve o kadar eminiz ki, ‘Birleşirsek, dayanışırsak varız’ önermesinin sağlaması olacak.

İnanıyoruz, elbet bir çözüm bulacağız... bir gün... Biliyoruz ki bu kolektif ruh başka şeylere evrilecek er ya da geç. Değersiz değilsin, değiliz. Çıkardığın sesin iyileştirici girdabına kapılmayacak bir canlı yok yeryüzünde; yaptığın şeyin etkisi canlılara su gibidir bir nevi. Neşede, hüzünde, kederde sen eşliksin, hislere sen tercüman olacaksın gene. İnsanlar yaptıklarına sığınacak, bir sözünde hıçkıracak birisi, bir notasında yutkunamayacak, seninle kutlayacak bir başkası en neşeli anını senden tınıları mırıldanırken.

Senin yaptığın üretimden başka hiçbir şey, bir insana daha fazla işlemeyecek, bugün de yarın da. Sevgili dinleyici, bizim öyle medya, şahsiyet desteğimiz yok ve istemeyiz de, bizim için sizler varsınız ve tek yapmanız gereken paylaşmak ve dinlemek. Esirgemeyeceğinizi umuyoruz... hayır istiyoruz hatta; kendimize istemedik ama buna istiyoruz.”