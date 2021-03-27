Bu onur Anadolu Efesli Micic'in

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si olarak Anadolu Efesli Micic seçildi.

AA
27 Mart 2021 Cumartesi, 18:15
Bu onur Anadolu Efesli Micic'in
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Anadolu Efes forması giyen Sırp basketbolcu Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde 31. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 85-65 yendiği maçta 30 verimlilik puanıyla oynayan Micic, haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.

Bu sezon üçüncü kez MVP seçilen Sırp oyun kurucu, mücadeleyi 21 sayı, 7 asist, 4 ribaunt ve 1 top çalmayla tamamlayarak takımının galibiyetinde ön plana çıkmıştı.


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