'Bu orman yanacak' iddiası: Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:31

Yurttaşlarrın orman yangını söndürme çalışmalarına engel olunduğu ve 'bu orman yanacak' denildiği iddialarının ortaya atıldığı videoya Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Twitter aracılığıyla yapılan açıklamada "Türkiye’de hiçbir itfaiye erinin veya orman işçisinin ‘Bu ormanların yanmasını bekliyoruz’ ifadesini kullanması mümkün değildir" denildi.

Açıklama şöyle:

"Orman yangınlarına müdahale belirli güvenlik tedbirlerine uyularak yapılır. Yangına müdahalede tehlikeli olan cephelerde sivillerin hiçbir deneyim ve kişisel koruyucu donanımı olmadan, gelişigüzel bir biçimde yangına müdahale etmesi güvenli değildir.

Yangına müdahalede tehlikeli olan cephelerde sivillerin hiçbir deneyim ve kişisel koruyucu donanımı olmadan, gelişigüzel bir biçimde yangına müdahale etmesi güvenli değildir. Türkiye’de hiçbir itfaiye erinin veya orman işçisinin ‘Bu ormanların yanmasını bekliyoruz’ ifadesini kullanması mümkün değildir. Yangında canı pahasına fedakarca mücadele eden kahramanlarımızı töhmet altında bırakacak söz ve eylemlerden kaçınmak hepimizin ortak sorumluluğudur"

NE OLMUŞTU?

Batuhan Onur Maz isimli bir yurttaş, sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Delikliyol Koyu'nda kendi imkanlarıyla tepedeki yangını söndürmek istediklerini ancak sularının kesildiğini, hortumlarının aşağıya çekildiğini ve 6 saat boyunca ormanın yanışını izlediklerini" iddia etmişti.