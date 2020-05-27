Bu şartı yerine getirmeyenler vergi indirimlerinden faydalanamayacak
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için şartlar belirlendi.
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması gerekecek.
İndirimden faydalanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz) olması gerekecek.
Söz konusu süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz) şartı aranacak.
AA'nın haberine göre, indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması gerekecek. Vergi aslı (vergi cezaları ile fer'i alacaklar dahil) 1000 liranın üzerinde vadesi geçmiş borç bulunmayacak.
Anılan beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki 4 dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun ilgili maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler bu haktan yararlanamayacaklar.
Video Haberler
- Havadan görüntülendi: Yine aynı görüntü
- Aç kalan bozayılar ile tilki mahallede yiyecek aradı
- Polis şiddeti bu kez Edirne'de
- 5 kişiyi alıkoyup gaspeden şüpheliden gazetecilere tekme
- Metroda koronavirüs deneyi: Herkese bulaşıyor
- 'Tarlam' dediği ormanlık arazi elinden alınınca ağladı
- AKP'li meclis üyesinin CHP'li üyeye saldırı görüntüleri
- Polisten yurttaşlara sitem: Biz Yunan polisi miyiz?
- Ronaldo'dan basket şov! Ayağıyla attı gündem oldu
- Show Haber ekibine Büyükçekmece'de saldırı!