Bu talanı durdurun

14 Ağustos 2020 Cuma, 09:48

Karaburun’da 300 bin metrekarelik bir alanda kurulması planlanan Güneş Enerjisi Santralı (GES) için şirket yüzlerce ağacı kesti. Çam ormanlarının bulunduğu bölgede kesilen ağaçlar dere yatağına yatırılarak üzerleri toprakla kapatıldı. Karaburun Kent Konseyi, ormanın tıraşlanması ve toprağın sıyrılmasıyla birlikte bölgenin ekosisteminin büyük tahribata uğradığını açıklayarak çalışmaların bir an önce durdurulması gerektiğini dile getirdi.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Proje sahasında, yaşanan ağaç tahribatı uydu görüntülerine yansıdı. Çam ormanın bulunduğu bölgede kesilen ağaçların dere yataklarına yatırılarak üzerlerinin toprakla kapatıldığını bildiren Kent Konseyi, Karaburun'da ekolojik tahribat yaratacak projelere bakanlığın izin verdiğini savundu. GES projesiyle ilgili geçen haziran ayında yaptıkları itirazın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü tarafından reddedildiğini bildiren Konsey’in açıklamasında, “Bölgede yangından mal kaçırırcasına bir çalışma sürdürülüyor. GES projesi ile ilgili olarak bakanlık tarafından verilmiş bir ÇED kararı veya yürüyen bir ÇED sürecinin olmadığını da biliyoruz. Söz konusu proje, ÖÇKB ilan edilen sınırlar içinde ve İris Gölü ile Küçükbahçe’ye su sağlayan gölet arasında bulunuyor. Bir kenarından da konut alanları ile komşu. GES projesinin İris Gölü’ne uzaklığı sadece birkaç yüz metre. Karaburun Yarımadası’nın tek sulak alanı olma özelliğine sahip İris Gölü çok sayıda kuş, sürüngen, memeli, bitki türü için ve özellikle göçmen kuşlar için önemlidir. Yakınına yapılacak bir GES ile kuşların göç yollarına olumsuz etkisi olacağı açıktır” denildi.

EKOLOJİK YIKIM HIZ KESMİYOR

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Karaburun Yarımadası’nda tüm imar faaliyetlerinin durdurulduğunu hatırlatan Kent Konseyi açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“Doğal varlıklarla ilgili, rezerv bölgesi, hassas bölge, yarı hassas bölge tespitleri, gerekli alan çalışması sonuçları saptanıp ondan sonra imar ile ilgili düzenlemelerin yapılması gerekirken, yatırımlar için verilen ‘olur’ talanı hız kesmeden sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yapımı süren başta Karaburun RES projesi olmak üzere, Küçükbahçe’deki GES projesi, Parlak- Badembükü’deki balık çiftliği projesi ve Karaburun Eğlenhoca’daki jeotermal arama ihalesine yol vererek sadece yatırımcının yanında olduğunu açıkça ilan etmiştir. Bakanlık, çevrenin ve yaşam hakkının yanında durmamıştır. İris Gölü ve Küçükbahçe Barajı’nı yok oluş noktasında bir tehdit altında bırakan, yaratacağı ekolojik yıkım konusunu hiç umursamayan bu proje hakkında bizler takipte olacağız.”