"Bu yöntemle yoğun bakımdaki ölümler bile azalabilir"

10 Nisan 2021 Cumartesi, 17:33

Çocuk ve Genç Psikiyatristi Doç. Dr. Veysi Çeri, yabancı kaynaklı bir haber sitesine dayandırdığı görüntülerde yoğun bakım servisinde kalan bir hastanın eli, içi sıcak su dolu iki eldiven tarafından tutuluyor. Bu durum hastalarda el ele tutuşma hissiyatı yaratıyor.

DELİRYUM RİSKİ

Yoğun bakımda kalan hastalar deliryum adı verilen zihinsel yeteneklerde görülen ciddi bir rahatsızlık geçirme riski taşıyor. Çeri Twitter’da paylaştığı görüntüyle el tutma efektinin yoğun bakımdaki hastalarda deliryum gelişmesini önleyebileceği yorumunda bulundu.

“ÖLÜMLERİ AZALTABİLİR”

Çeri, “Yoğun bakımda yatan hastalarda delirium gelişmesinin önemli bir nedeni hastaların sosyal açıdan izole kalması. Bunu fark eden Brezilya’daki bir hemşire içine sıcak su doldurduğu eldivenlerle hastalara el tutma efekti vermiş. Bu uygulamanın ölümleri bile azaltabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

DELİRYUM NEDİR?

Deliryum, zihinsel yeteneklerde görülen ciddi bir rahatsızlıktır. Bilinçte bulanıklık, kendini bir şeylere odaklamada sorun yaşama, garip hayaller görme, etraftaki eşyaların şekil, yer değiştirdiğini görme ya da anlamsız öfkelenme, çevre bilincinin azalması ve kafa karışıklığı ile kendini gösteren geçici bir durumdur.