"Bu yöntemle yoğun bakımdaki ölümler bile azalabilir"
Doç. Dr. Veysi Çeri, sosyal medya hesabından Brezilya’daki hemşirelerin yoğun bakımda yatan hastalara uyguladığı destek yöntemine dikkat çekti. Hemşirelerin içi su dolu cerrah eldivenleriyle hastalara el tutma hissi vermesinin ölümlerin azalmasına bile etki edebileceğini öne sürdü.
Çocuk ve Genç Psikiyatristi Doç. Dr. Veysi Çeri, yabancı kaynaklı bir haber sitesine dayandırdığı görüntülerde yoğun bakım servisinde kalan bir hastanın eli, içi sıcak su dolu iki eldiven tarafından tutuluyor. Bu durum hastalarda el ele tutuşma hissiyatı yaratıyor.
DELİRYUM RİSKİ
Yoğun bakımda kalan hastalar deliryum adı verilen zihinsel yeteneklerde görülen ciddi bir rahatsızlık geçirme riski taşıyor. Çeri Twitter’da paylaştığı görüntüyle el tutma efektinin yoğun bakımdaki hastalarda deliryum gelişmesini önleyebileceği yorumunda bulundu.
“ÖLÜMLERİ AZALTABİLİR”
Çeri, “Yoğun bakımda yatan hastalarda delirium gelişmesinin önemli bir nedeni hastaların sosyal açıdan izole kalması. Bunu fark eden Brezilya’daki bir hemşire içine sıcak su doldurduğu eldivenlerle hastalara el tutma efekti vermiş. Bu uygulamanın ölümleri bile azaltabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
DELİRYUM NEDİR?
Deliryum, zihinsel yeteneklerde görülen ciddi bir rahatsızlıktır. Bilinçte bulanıklık, kendini bir şeylere odaklamada sorun yaşama, garip hayaller görme, etraftaki eşyaların şekil, yer değiştirdiğini görme ya da anlamsız öfkelenme, çevre bilincinin azalması ve kafa karışıklığı ile kendini gösteren geçici bir durumdur.
Video Haberler
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
- Pitbull dehşeti! Kediyi parçalayarak öldürdü
- İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul videosu
- 'Erdoğan' sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a 'Kahkaha' göndermesi
En Çok Okunan Haberler
- Yurtlara yeni düzenleme ve şartlar
- Bankaların çalışma saatleri değişti
- CHP yaptı, Erdoğan yeni talimat verdi
- 4 dakikada 104 amiralin birden onayı nasıl alınır?
- TRT sunucusunun zor anları
- Zihni Çakır’ı sahaya kim sürdü?
- Limonlu su içmenin 12 faydası
- Migros’tan Asılsız İddialara Cevap
- Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Oyuncu Mehtap Ar yaşamını yitirdi