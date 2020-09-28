Buca Belediyesinden okullara 100 tonluk hijyen malzemesi

28 Eylül 2020 Pazartesi, 10:04

Buca Belediyesi, pandemi döneminde başlatılan yeni eğitim öğretim yılında öğretmen ve öğrencilerin sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla belirlenen sınıflarda aralıklı olarak başlatılan yüz yüze eğitim nedeniyle dezenfeksiyon çalışmaları yapan Buca Belediyesi, aynı zamanda okullara temizlik malzemesi desteği sağladı.Hijyen için gerekli tüm malzemelerYürütülen çalışma kapsamında yaklaşık 100 tonluk temizlik malzemesi, Buca'daki okullara dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Malzemeler içerisinde 300 bin adet maske, 5 bin litre el dezenfektanı, 50 bin litre sıvı el sabunu, 25 bin litre çok amaçlı temizlik malzemesi, 15 bin litre çamaşır suyu ve 2 ton iç cephe boyası yer aldı.