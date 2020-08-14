'Buca cezaevi kaldırılacak'
Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katıldığı Portakal Vadisi Projesi temel atma töreninde Buca Cezaevi ile ilgili açıklama yaptı.
Görüşmelerde son gelinen noktayla ilgili açıklama yapan Başkan Kılıç, “Buca’nın göbeğinde çok büyük bir “ur” olarak duran ve yıllardan beri de kaldırılması için mücadele verilen Buca Cezaevi’nin çok yakında kaldırılacağı müjdesini de buradan vermek istiyorum. Buca Cezaevi ile ilgili en son bildiğimiz kadarıyla kaldırılma talimatı verildi. Kısa zamanda cezaevi, Bucamızın en güzel yerinde, kentin göbeğinden kalkmış olacak. Bu şekilde Büyükşehir Belediyemizin verdiği katkılarla kentimizin göbeğinde Bucalı için nefes alınabilecek güzel bir yeşil alan, güzel bir bölge oluşturabileceğimizi düşünüyorum. Bucamız Atatürk’ün muasır medeniyet seviyesine ulaşarak daha yaşanabilir bir kent haline gelecek” diye konuştu.
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