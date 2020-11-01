Buca’da tahliye, Ege Hastanesi’nde yoğunluk

01 Kasım 2020 Pazar, 05:30

Çamlı, “Acil serviste arkadaşlarımız hastalara bakıyorlar. Ege Hastanesi’nde bir yoğunluk var, çünkü deprem bölgesine yakındı. Ancak hastalarla ilgili bir sıkıntı yok. 9 Eylül, Ege, Yeşilyurt, Tepecik ve Bozyaka hastanelerinde hastalarımıza bakılıyor” dedi.

Hastanede koronavirüs tedavisi gören hastalara ilişkin sıkıntı bulunmadığını belirten Çamlı, dışarıda kalanların maske ve mesafe önlemine uymaları çağrısı yaptı.

HASARLI BİNADA HİZMET

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ege Doğumevi ek binasında hasar olmasına karşın hizmete devam edildiğini söyledi.

Hastane binasının duvarlarında derin çatlaklar olduğunu belirten Bacaksız, “Sağlık personelinin ve hasta vatandaşların can güvenliğinin tehlikeye atılması son derece endişe vericidir” dedi.

Bacaksız, sağlık çalışanlarının ve yurttaşların güvenliği için önlem çağrısı yaptı. Öte yandan İzmir Adalet Sarayı’nın duvarlar çatladı. Deprem nedeniyle Bayraklı’da bulunan İzmir Adalet Sarayı’nda da hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre adliyede deprem sırasında büyük bir gürültü duyuldu ve duvarlar çatladı. Saniyelerce sallanan adliyede dolaplar devrildi.