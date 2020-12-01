Bucaspor 1928 zirve aşkına

01 Aralık 2020 Salı, 13:04

Yeni Buca Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak 12'nci hafta mücadelesinde Enes Kanpara düdük çalacak. Ligde lider Diyarbekirspor'un 3 puan gerisinde 2'nci sırada yer alan 25 puanlı İzmir ekibi, Çankaya FK'yı mağlup ederek iç sahada 6'da 6 yapmayı ve zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Oynadığı 9 maçta 12 puan toplayan ve 4 haftadır puan yüzü göremeyen Başkent ekibi ise 11'inci sırada yer alıyor.



