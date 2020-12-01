Bucaspor 1928 zirve aşkına
MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928, yarın evinde Çankaya Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Buca Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak 12'nci hafta mücadelesinde Enes Kanpara düdük çalacak. Ligde lider Diyarbekirspor'un 3 puan gerisinde 2'nci sırada yer alan 25 puanlı İzmir ekibi, Çankaya FK'yı mağlup ederek iç sahada 6'da 6 yapmayı ve zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Oynadığı 9 maçta 12 puan toplayan ve 4 haftadır puan yüzü göremeyen Başkent ekibi ise 11'inci sırada yer alıyor.
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