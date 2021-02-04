Bucaspor deplasmanda kazandı

Bucaspor 1928 - Diyarbekirspor: 1-0

DHA
04 Şubat 2021 Perşembe, 14:55
Bucaspor deplasmanda kazandı
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STAT: Yeni Buca
HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu (xx), Soner Akgün (xx), Kerem Yükünç (xx)
BUCASPOR 1928: Şener (xxx) - Gökhan (xxx), Eycan (xx), Ahmet (xxx), Ufuk (xx) (Dk. 74 Alper x), Osman (xxx), Oğuz (xx) (Dk. 88 Engin), Cuma (xx) (Dk. 74 Saruhan x), Enes (xxx), Berke (xx) (Dk. 58 Yusufcan x), Tunç Murat (xxx)
DİYARBEKİRSPOR: Salih (x) - Ferhat (xx), Ethem (x), Okan (x) (Dk. 89 Maksut), İbrahim (xx), Murathan (x) (Dk. 90 Hakkı), Mustafa Emre (xx), Emircan (x), Kutay (xx), Mehmet Fuat (xx) (Dk. 82 Mustafa Pınar), Enes (xx) (Dk. 64 Mehmet  Atik x)
GOL: Dk. 59 Tunç Murat (Bucaspor 1928)
SARI KARTLAR: Osman, Eycan (Bucaspor 1928), Ethem, Mustafa Emre (Diyarbekirspor)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta takipçisi Diyarbekirspor'u konuk eden lider Bucaspor 1928, rakibini 1-0 yenerek çok kritik bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, 56'ncı dakikada sahneye çıkan Tunç Murat attığı golle takımına zaferi getiren isim oldu. Bucaspor 1928 bu sonucun ardından Diyarbekirspor'la arasındaki farkı 3 puana çıkarıp zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.  


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