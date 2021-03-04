Buckingham Sarayı: 'Prens Philip’in kalp rahatsızlığına dair sağlık kontrolleri yapıldı'

Buckingham Sarayı, Edinburgh Dükü Prens Philip’in, mevcut kalp rahatsızlığına ilişkin sağlık kontrollerinin başarılı bir şekilde yapıldığını açıkladı.

İHA
04 Mart 2021 Perşembe, 13:20
Buckingham Sarayı: 'Prens Philip’in kalp rahatsızlığına dair sağlık kontrolleri yapıldı'
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Buckingham Sarayı, geçtiğimiz pazartesi günü kalp rahatsızlığı ile ilgili testler ve gözlem için St Bartholomew Hastanesi’ne nakledilen Prens Philip’in, mevcut kalp rahatsızlığına ilişkin sağlık kontrollerinin yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, 99 yaşındaki Prens Philip’in tedavi, dinlenme ve iyileşme sürecinin devam ettiği ve birkaç gün daha hastanede kalacağı kaydedildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi 99 yaşındaki Edinburgh Dükü Prens Philip, 17 Şubat’ta enfeksiyon tedavisi için Londra’daki King Edvard VII Hastanesi’ne kaldırılmış, geçtiğimiz pazartesi günü ise kalp rahatsızlığı ile ilgili testler ve gözlem için St Bartholomew Hastanesi’ne nakledilmişti.


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