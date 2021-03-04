Buckingham Sarayı: 'Prens Philip’in kalp rahatsızlığına dair sağlık kontrolleri yapıldı'
Buckingham Sarayı, Edinburgh Dükü Prens Philip’in, mevcut kalp rahatsızlığına ilişkin sağlık kontrollerinin başarılı bir şekilde yapıldığını açıkladı.
Buckingham Sarayı, geçtiğimiz pazartesi günü kalp rahatsızlığı ile ilgili testler ve gözlem için St Bartholomew Hastanesi’ne nakledilen Prens Philip’in, mevcut kalp rahatsızlığına ilişkin sağlık kontrollerinin yapıldığını duyurdu.
Açıklamada, 99 yaşındaki Prens Philip’in tedavi, dinlenme ve iyileşme sürecinin devam ettiği ve birkaç gün daha hastanede kalacağı kaydedildi.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi 99 yaşındaki Edinburgh Dükü Prens Philip, 17 Şubat’ta enfeksiyon tedavisi için Londra’daki King Edvard VII Hastanesi’ne kaldırılmış, geçtiğimiz pazartesi günü ise kalp rahatsızlığı ile ilgili testler ve gözlem için St Bartholomew Hastanesi’ne nakledilmişti.
En Çok Okunan Haberler
- Yandaşlar hedef gösterdi, akademisyen istifa etti
- Tarlada bulduğu gök taşına servet teklif ettiler
- Rektörden ‘içeriye almayın’ emri
- Ağlama muktedir İslamcı, sadece utan!
- CHP'den yeni anayasa tepkisi: Hedef ilk 4 madde
- Tayyip Bey'in onayıyla operasyon yapılacak
- Patron ve sevgilisinin işkence ettiği kurye konuştu
- Muhalefetten Erdoğan'a: Yeni mi keşfettin?
- Konyasporlu yöneticiden tepki çeken Kocaman paylaşımı
- Fahrettin Koca'dan 'tedbir' açıklaması
Video Haberler
- Canlı yayındaki o sözlere tepki yağdı
- İstiklal Marşı okuma yarışmasında ödülü kabul etmedi
- 2 metre boyunda! Görenleri hayrete düşürdü
- Çok konuşulacak skeç! İktidara olay gönderme
- Muharrem İnce canlı yayında hedefini açıkladı
- Şişli'de sabah saatlerinde dehşete düşüren olay!
- Yol kenarında bulunan çuvaldan vahşet çıktı!
- Havalimanındaki büyük vurgunun görüntüleri ortaya çıktı
- Tabelalardaki köy isimlerine kurşun yağdırdılar
- Avcılar'da kızı öldürülen anne: Adalet istiyorum
En Çok Okunan Haberler
- Yandaşlar hedef gösterdi, akademisyen istifa etti
- Tarlada bulduğu gök taşına servet teklif ettiler
- Rektörden ‘içeriye almayın’ emri
- Ağlama muktedir İslamcı, sadece utan!
- CHP'den yeni anayasa tepkisi: Hedef ilk 4 madde
- Tayyip Bey'in onayıyla operasyon yapılacak
- Patron ve sevgilisinin işkence ettiği kurye konuştu
- Muhalefetten Erdoğan'a: Yeni mi keşfettin?
- Konyasporlu yöneticiden tepki çeken Kocaman paylaşımı
- Fahrettin Koca'dan 'tedbir' açıklaması