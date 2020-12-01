BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) ve saat 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
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