Buğra Kavuncu'dan Erdoğan'a miting göndermesi

13 Ekim 2020 Salı, 11:20

İYİ Parti’nin Grup Toplantısı TBMM’de gerçekleştirilirken, İstanbul’da Kadıköy ve Beşiktaş meydanları ile Bursa’da Kent Meydanı'na barkovizyonlar kurularak, grup toplantısı yurttaşlara izletilmek istendi. Ancak, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun da Beşiktaş Meydanı’nda katıldığı etkinliklere izin verilmeyerek barkovizyonlar kurdurulmadı.

"İNATLA HER SALI GENEL BAŞKANIMIZIN SESİNİ DUYURMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Bunun üzerine partililer telefonlardan ve Kavuncu’nun makam aracından grup toplantısı dinledi. Kaymakamlıktan izin alındığını söyleyen Kavuncu, “Meydanlarda vatandaşlara çay atarak binlerce kişiyle miting yapan bir parti liderine müsaade ediliyor, biz buradan bir ekrandan Genel Başkanımızın, Milletin Meclisi’nden yaptığı konuşmayı milletimize dinletemiyoruz. Bunu kınıyor, protesto ediyoruz. İnatla her salı Genel Başkanımızın sesini millete duyurmaya çalışacağız. Demokrasilerde çareler tükenmez” dedi.



