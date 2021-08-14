Bugün Cumhuriyet Cumartesi günü

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 10:46

Bugün Cumhuriyet Cumartesi ekinde;

Ülkeler tekne olmadıkları için batmazlar….

Yazar Ayşe Kulin, yeni kitabı Hazan'ı Cumhuriyet Cumartesi'ye anlattı: Felaketlerle boğuşan ülkemizi de konuştuğumuz Kulin, "Ülkeler yalpalar ve savrulurlar. Fırtınalar, boralar atlatırlar. Biz de çok zor günlerden geçiyoruz. Tüm kurumlarımızın tahribatı bir yanda, ahlaki çöküş öte yanda...

Borç içindeki Osmanlı ekonomik, ahlaki ve sosyolojik nedenlerle batmaktayken düşman işgali altındaydı. Dünya yüzüne kırk bin yılda bir gönderilen o dâhi bize nasip oldu ama onun davasına inanarak enkazdan millet yaratmayı başaranlar atalarımızdı... O büyük çöküşün altından kalkabilenlerin torunları atalarından alacakları ilhamla bugünleri de atlatır.

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