BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 10:15

Bu sayımızın kapağında iyi bir şair, edebiyat dünyamızın çelebi kişisi Eray Canberk, Sevda Türküleri adlı yeni yayımlanan kitabıyla yer alıyor. Canberk kitabı üstüne Gamze Akdemir’in sorularını yanıtladı.

Yayıncılık sektörümüz ilginç bir yaz mevsimine hazırlanıyor. Nisan ve mayıs aylarında yayımı ertelenen kimi kitaplar ürkek adımlarla da olsa haziranla birlikte ortaya çıkacak. Burada temel sorun kitabevlerinin eski canlılığına kolayca kavuşup kavuşamayacağı. Görüldü ki kitabevleri sektörün atardamarıdır. Onlar olmadan yayımlanan kitapların geniş okur kesimlerine ulaşması pek de kolay değildir. Sayıları azalmış da olsa, pek çok kentimizde hiç kalmamış da olsa kitabevleri olmadan yayıncılık dünyası da olmuyor.

Kitabevlerinin yeniden açılması kadar, okurların ayaklarının yeniden alışması da önemli. Kitabevleri, kitap satış yerleri olmaları kadar, kitap çevresindeki kültür hayatının da önemli mekânlarıdır. Bir kitapçıya girmek, yeni ve eski kitapları incelemek, orada başka insanlarla tanışmak yeri başka biçimde doldurulamayacak bir kültür etkinliğidir.

Bu sayımızın kapağında iyi bir şair, edebiyat dünyamızın çelebi kişisi Eray Canberk, Sevda Türküleri adlı yeni yayımlanan kitabıyla yer alıyor. Canberk, kitabı üstüne Gamze Akdemir’in sorularını yanıtladı. Söyleşinin uzun şekli yarın, cumhuriyet.com.tr/kitap’ta yer alacak.

Oğuz Demiralp’in “ev günleri”nden yola çıkarak kaleme aldığı ve Xavier de Maistre’nin klasik yapıtı, Voyage Autour De Ma Chambre (Odamda Çepeçevre Seyahat) ile de buluşturduğu yazısının yine ilgiyle okunacağını düşünüyoruz.

Tahir Abacı, ‘Edebiyatın derin yarası; öksüzlük ve yetimlik’ başlıklı yazısında; küçük yaşta annesini ya da babasını yitirmiş edebiyatçıların ağıtlarının eserlerindeki yerini, ölümlerin yol açtığı “kolektif” ve hayli “edebi” sonuçlarını inceledi.

Cevat Çapan, Şiir Atlası köşesinde; Téophile Gautier, Charles d’Orléans, Lucie Delarue-Mardrus, Paul Géraldy ve A. Kadir Paksoy’un şiirlerinden bir seçkiyle karşılıyor okurlarımızı.

Değerli edebiyatçı ve düşünce insanımız Afşar Timuçin’in; romanın, öykünün, şiirin ve denemenin estetik boyutlarını ele alıp irdeleyen konuşmalardan oluşan Edebiyat Estetiği kitabını Mustafa Günay değerlendirdi.

Tolgahan Akdan’ın Soğuk Savaş ve Türkiye’nin Batı’ya Yönelişi adlı kitabı; dönemsel tartışmaları konjonktürel olgularla destekleyen, tarihsel arka planı iyi çizilmiş, Türkiye’de hem Soğuk Savaş tartışmalarına hem de Türk Dış Politikası analizlerine önemli katkı sunan bir çalışma. Kitabı Pınar Kahya inceledi.

Dünyadan köşemizde yer alan salgın günlerinin ABD yayın dünyasındaki etkilerini irdeleyen yazı yine ilginizi çekecek.

Her hafta çocuk edebiyatının yetkin yapıtlarının değerlendirildiği Taş-Kâğıt-Makas’ta bu hafta yazarımız Hafize Çınar Güner; biri çeviri biri telif iki kitabı mercek altına aldı.

Bu hafta Vitrindekiler köşemiz, özellikle bu salgın günlerinde yine aydınlatan okuma önerileriyle karşınızda. Dergimizin sayfa sayısındaki zorluklar nedeniyle kimi sayılarımızda Vitrindekiler bölümü istediğimiz genişlikte yer alamıyor. Anımsatalım; Vitrindekiler’de yer almasını planladığımız kitap tanıtımlarımızı düzenli olarak cumhuriyet.com.tr/kitap adresimizden izleyebilirsiniz.

İlker Mumcuoğlu, dergimizin dört gözle beklenen köşelerinden Bulmaca’yı yine titizlikle hazırladı.

Korkut Akın, Mesut Kara’nın Devlet Toplum ve Sinema adlı kitabı üzerine yazdı.

Gizem Olcay, Robert Seethaler’ın Toprak adlı kitabını inceledi.

İyi okumalar.