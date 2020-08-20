BUGÜN, günlerden Cumhuriyet Kitap!
Kitap Dergi, 1592’inci sayısıyla BUGÜN, gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte… Bu sayımızın kapağında daha yaşadığı yıllarda “efsane” bir yazar olarak anılan Ursula Le Guin, yeni yayımlanan Yazmak Üzerine Sohbetler kitabıyla yer alıyor.
Cumhuriyet Kitap Eki’mizin BUGÜN yayınlanan 1592’inci sayısının kapağında daha yaşadığı yıllarda “efsane” bir
yazar olarak anılan Ursula Le Guin, yeni yayımlanan Yazmak Üzerine Sohbetler
kitabıyla yer alıyor. Le Guin okurlarını yazarlık mesleğinin çeşitli
alanlarında dolaştırırken parlak zekâsı, sorumlu yazar tutumu, ödünsüz kişiliği
ile hayranlık uyandırıyor. Le Guin’in kitabını Sacide Alkar değerlendirdi.
Feridun Andaç, Le Guin
okumaları için klavuz bir metin hazırladı.
Oğuz Demiralp, şairler arası
ilişkiler içinde özel bir yer tutan iki şairin destanlaşan hayatlarını dile
getirdi.
Yeni yazarlarımızı izlemede
benzersiz bir hüner gösteren Sadık Aslankara bu sayımızda Deniz Gezgin’in
YerKuşAğı’nı, Ömer Aslan’ın Güneşi Kötü Evler’ini ve Azeri yazar Maksat Nur’un
Çernobil felaketini de içine alan bir kara anlatı örneği olan Şehrin Sahibi’ni
tanıttı.
Gamze Akdemir, Tolga Aydoğan
ile cesaretleri ve emekleriyle Cumhuriyetimizin seyrini değiştirmiş ama çoğu
unutulmuş kahramanlarını bulacağınız ve yaşam öykülerini şaşırarak okuyacağınız
Atatürk’ün İzindekiler kitabı üzerine konuştu.
Taş-Kâğıt-Makas’ta Simlâ
Sunay; Gamze Sürcan’ın çocuk romanı Rüyalarımın Koyunu , yalnız bir çocuk ile
bir hayvanın (koyun) yoldaşlığını anlatırken sihir ile gerçeği, rüyalar ile
çocuk kitaplarını birbirine bağlayan Rüyalarımın Koyunu adlı çocuk kitabını
mercek altına aldı.
Çocuk edebiyatının yetkin
örneklerinin değerlendirildiği Kitapçı bölümümüzün bu haftaki konukları; Daniella
Marcotte’nin Annem, Babam ve Ben Okuyoruz ve Guilherme Karsten’in Aaahhh! Adlı kitapları.
Nedret Öztokat Kılıçeri, çağın
sorunlarını en uç anlatım olanaklarıyla işlemiş Eugène İonesco’nun Fransa’nın
1950’lerin sonundan altmışların ortalarına uzanan entelektüel ve yazınsal
iklimine tanıklık eden Notlar ve Karşı-notlar’ını tanıttı.
Nazmi Ağıl, Shakespeare’in
çağdaşı, yirmi dokuz yıllık ömrüne unutulmayacak yapıtlar sığdıran Christopher
Marlowe’un Büyük Timurlenk kitabında Timur’a bakışını inceledi.
Veysel Boğatepe, Cazim Gürbüz’ün
İttihat ve Terakki’nin İktisadi Türkçülüğü’nden, ekonomik reform ve
atılımlarından başlayarak Cumhuriyet dönemine ve oradan da Atatürk ekonomisine
uzanan kalkınma planlarını derinlemesine irdelediği kitabı Atatürk Ekonomisi ve
Beş Destan Adam’ı değerlendirdi.
Korkut Akın, John Carey’in
“sanat bizi daha iyi insan yapar” tezini işleyen Sanat Neye Yarar? kitabını tanıttı.
Hande Avtan, dünya çapında
otuzun üzerinde dile çevrilen Blake Crouch’un Sahte Bellek kitabını inceledi.
İlker Mumcuoğlu’nun
hazırladığı Bulmaca köşemiz farklı bir düşün trafiğine daha davet ediyor.
Vitrindekiler köşemiz yine okuma
listenize yetkin kitap önerileriyle katkıda bulunacak.
Kitap Dergi, 1592’inci
sayısıyla BUGÜN, gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte…
Unutmayın; her Perşembe, Cumhuriyet Kitap okunur!
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