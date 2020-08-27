BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!

27 Ağustos 2020 Perşembe, 00:12





Kitap Dergi, 1593’üncü sayısıyla BUGÜN, gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte...





- Bugün 27 Ağustos. 98 yıl önce 26 Ağustos’ta Afyon’dan başlayan Büyük Taarruz ile İzmir’e dek kovalanıp Anadolu’dan atıldı işgalci güçler. Ulusumuzun bu varoluş mücadelesi o yıllarda da sonrasında da edebiyatımızda geniş yer buldu. Bu sayımızın kapağında, Oğuz Demiralp şairlerin, düşünce insanlarının yanı sıra özellikle de romancılarımızın bu konuyu işleme biçimlerinde öne çıkan özelliklere değiniyor.

30 Ağustos Zafer Bayramını evrensel değerimiz Nâzım Hikmet’in unutulmaz dizeleriyle kutluyoruz. “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim”.

- Tahir Abacı’nın 30 Temmuz günlü sayımızda yer alan “Derida ne der? (Hiçbir şey demez!)” başlıklı yazısı geniş bir ilgi uyandırdı. Günümüz düşünürlerinin Marksçı düşünceye yüzeysel yaklaşımlarının eleştirildiği yazının düşünce çevrelerinde daha geniş değerlendirmelere yol açmasını diliyoruz. Tahir Abacı, bu sayımızda da 1980’lerden günümüze edebiyat alanında çok etkili olmuş bir düşünce akımı olan Yapısalcılığı değerlendiriyor.

Edebiyat metinlerini tarihsel ve toplumsal bağlamdan kopararak açıklama savı, dahası “metinlerarasılık” gibi her yöne çekilmeye uygun bir kavramı hayatımıza sokmasıyla Yapısalcılık, düşünce hayatımızı derinliğine sarstı, akademik dünyada yaygın uygulama alanı buldu. Bu düşünce akımının yeni bir değerlendirmeye gereksimini olduğu yadsınmaz bir gerçek.

- Cevat Çapan’ın Şiir Atlası köşesinin bu haftaki konuğu; bir hiciv başyapıtı, “Thélème Tekkesi” ile Rönesans hümanistlerinden François Rabelais.

- Barış Doster, genç bilim insanı Dr. Göksel Basmacı’nın, basın tarihi, basın - siyaset ilişkileri üzerine Galatasaray Liseli Gazeteciler ve Türk Siyasal Tarihi isimli iki kitabını inceledi.

- Nedret Öztokat Kılıçeri, Belçikalı yazar Georges Rodenbach’ın (1855-1898) sembolist romanlar arasında yer alan Ölü Brugge kitabını mercek altına aldı.

- Taş-Kağıt-Makas’ta Burcu Yılmaz; Suzy Lee’nin Ayna isimli kitabını inceledi.

- Çocuk edebiyatının yine yetkin örneklerinin değerlendirildiği Kitapçı bölümümüzün bu haftaki konuk kitapları; Davide Cali’den Bir Kavanoz Mutluluk, SunMi Hwang’dan Uçabileceğini Hayal Eden Tavuk, Eduard Altarriba’dan Mimariyi Keşfedelim ve Nina Dulleck’ten Ayy Örümcek!.

- Korkut Akın, İlker Özünlü’nün Derin Virüs isimli kitabı üzerine yazdı.

- İlker Mumcuoğlu’nun hazırladığı Bulmaca köşemiz bu hafta da keyifli bir düşün trafiğiyle karşınızda.

- Okuma listenize yeni ve yetkin kitaplarla katkıda bulunmayı amaçladığımız Vitrindekiler bölümümüz öne çıkan kitaplarla karşınızda.

30 Ağustos Zafer Bayramını evrensel değerimiz Nâzım Hikmet’in unutulmaz dizeleriyle kutluyoruz.

“Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim”

Kitap Dergi, 1593’üncü sayısıyla BUGÜN, gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte...

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