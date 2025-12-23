İSKİ açıkladı: 23 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 23 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

23 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 23 Aralık Salı günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 17,56 olarak kaydedildi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı 17,24

Darlık Barajı 27,78

Elmalı Barajı 52,81

Terkos Barajı 18.00

Alibey Barajı 11,67

Büyükçekmece Barajı 16,58

Sazlıdere Barajı 14,86

Istrancalar Barajı 23,13

Kazandere Barajı 2,13

Pabuçdere Barajı 2,55