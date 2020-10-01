BUGÜN, günlerden Cumhuriyet Kitap!

01 Ekim 2020 Perşembe, 00:30

BUGÜN yayımlanacak 1598’inci sayımızın kapağında, yeni romanı Aşk ve İsyan’la Nedim Gürsel yer alıyor. Voltaire’in Candide’inden yola çıkan Aşk ve İsyan’da roman kahramanı 1700’lerin İstanbul’unda türlü serüvenlere girip çıkarken okur da, dönemin Osmanlı toplum yapısını ve kültürünü yakından tanıma olanağı buluyor. Gamze Akdemir’in söyleşisi...





Oğuz Demiralp, İbrahim Yıldırım’ın Nişantaşı Suaresi romanı çevresinde bir mahallenin dünden bugüne değişiminin sanat eserine nasıl yansıdığını değerlendiriyor.





Feridun Andaç, 1950 Öykücüler kuşağının kendine özgü parlak yazarı Orhan Duru’nun yaratı dünyasına eğiliyor.





Sadık Aslankara yeni tiyatro mevsimi başlarken tiyatrocu yazar Elif Durdu’nun üç romanıyla Demet Çaltepe’nin öykü kitabı Çeper’i inceliyor.





Uğur Akıncı işgal yıllarının İzmir’inde “Gavur Mümin” adıyla ünlenen yeraltı direnişçisinin hayatını anlatan Gazi Paşa’nın Casusu’nu tanıtıyor.





Senanur Sözen, toplumsal sınıflara ve adalet temasına politik bakışıyla Fransa’da büyük yankı uyandıran Ceza Kanunu 353. Madde adlı romanın polisiye edebiyata getirdiği açılımlara değiniyor.

Yirmi sekiz günümüz yazarının uyku kavramı üstüne denemelerini bir araya getiren Müstakil Eylem kitabını Makbule Araz Eivazi tanıtıyor.





Alev Bulut, İngiliz edebiyatının klasik yazarlarından Jane Austen anısına her yıl dünyanın birçok ülkesinde yapılan etkinliklerin bu yılki görünümlerini aktarıyor.





Hilal Gürsu, Ayşe Güre’nin Miryalı Sarp Sakin’e Göre Dünya adlı çocuk kitabını tanıtıyor.





İlker Mumcuoğlu, hazırladığı Bulmaca köşesi ile sıkı bir zihin alıştırmasına daha davet ediyor.

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