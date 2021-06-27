Bugün günlerden Cumhuriyet Pazar

27 Haziran 2021 Pazar, 11:30

İşte Cumhuriyet Pazar'da bu hafta...

Eşsiz yorumcu Cem Adrian ile Mehmet Güreli'nin bestesi Kimse Bilmez'i ve müzik yolculuğunu konuştuk. “Dilerim hayatım, müzik hakkında yapmak istediklerime yeter..." diyor.

Bir hayli ses getiren Çıplak dizisinin başrol oyuncusu Müge Bayramoğlu, Emrah Kolukısa'yla söyleşti.

Ataol Behramoğlu Aziz Nesin’i yazdı.

Mustafa Kemal Erdemol’dan, zafer işaretinin anlamı…

Madame Tussaud’un sıra dışı yaşamı...

Yenilebilen çicekler, Pati Günlükleri, diyet, haftanın sanat ajandası ve tam sayfa bulmacalar.

Hepsi ve daha fazlası için bugün Cumhuriyet Pazar'da...