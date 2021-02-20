Bugün ne izlesek! İşte Türkiye'deki dijital yayın platformları

20 Şubat 2021 Cumartesi, 16:04

Artık insanlar televizyon ekranlarında yayınlanan diziler, filmler yerine özel platformlarda yayınlanan zengin içerikleri tercih ediyor.

Consumer Technology Association'ın raporuna göre 2021'de dijital platformlarda yayınlanacak tüm içerikler için harcanan miktarın geçen yıla göre yüzde 11'lik artışla 112 milyarı doları bulması bekleniyor. Koronavirüs öncesi Türkiye’de ortalama 274 dakika tüm gün televizyon izleme süresi de, şimdi günlük 377 dakikaya çıktı.

Türkiye’de aralarında Netflix, PuhuTV, BluTV, Mubi, Amazon Prime, Gain, Tivibu, Turkcell TV+’nin olduğu dijital yayın platformlarının sayısı 10’u aşmış durumda. Türkiye’de hizmet veren online dizi film platformlarını ve abonelik ücretlerini derledik:

* Netflix

Şu anda Türkiye’de en popüler ve en çok kullanıcısı olan film ve dizi izleme platformu olan Netflix, 30’u aşkın dilde yayın yapıyor. Dünya genelinde 200 milyona yaklaşan ücretli kullanıcısı var. Netflix'te temel üyelikte tek cihazdan bağlanılıyor. Aylık ücret 17.99 TL. Standart üyelikte iki cihazla bağlanılıyor ve aylık ücreti 29.99 TL. Özel Ultra üyelikte ise dört cihazla bağlanabiliyor ve aylık ücreti 41.99 TL.

* Blu Tv

Yenli bir platform olan Blu TV yerli içerikleriyle kullanıcıların ilgisini çekiyor. Şahsiyet ve Alef gibi dizilerle adından söz ettirdi. BluTV üyeliği aylık 22.90 TL, Apple uygulaması için ücret 24.99 TL. Yıllık üyelikleri ise 118.80 TL şeklinde ücretlendiriyor.

* Puhu TV

Puhu TV yüzlerce dizi ve filmi yüksek görüntü kalitesiyle hem de ücretsiz sunuyor.

* Mubi

Mubi, özellikle festival filmleriyle kullanıcılarını cezbediyor. Sanat ve tarih filmi tutkunları için iyi bir seçenek olan ‘Mubi’, kullanıcılar 7 gün ücretsiz deneme imkanı sunuyor. Aylık 25.99 liralık üyelik ücreti bulunan Mubi’nin, yıllık abonelik ücretinin ise 191.88 TL.

* Amazon Prime

Abonelerine zengin dizi, film ve belgesel arşivi sunan platform; bilgisayar, mobil cihazlar, PS4, XBOX ve Smart TV gibi farklı cihazlardan izlenebiliyor. 30 gün üzretsiz deneme imkanı sunan Amazon Prime’nin aylık üyelik ücreti 7.90 TL.

* Filmbox Live

Filmbox Live’ ın arşivi, ülkeye göre değişiklik gösteriyor. 7 gün ücretsiz deneme imkanı sunan platformun aylık üyelik ücreti 12.99 lira.

* beIN CONNECT

30 gün üçretsiz üyelik sunan beIN CONNECT’in Süper Lig paketi için aylık 44 lira ödeme yapılırken, eğlence paketi 24.90 lira. Spor extra paketi ise aylık 14 lira.

* FOXplay

Fox TV’nin online platformu olan FOXplay ücretsiz. Platform, dizi ve filmlerle birlikte programlar ve yarışmaları da kullanıcılarına sunuyor.

* Turkcell TV+

Turkcell TV+ gişe rekortmeni filmlerden dizilere, maçlara canlı yayınlara kadar geniş bir içerik sunuyor. Mobil için aylık 17.99 lira, ev için 29.90 lira ücret ödemek gerekiyor.

* Tivibu

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, aile, sinema ve süper olmak üzere üç değişik paket seçeneği sunuyor. Aylık ücretlendirme 23.99 TL'den başlıyor.

* Gain

Gain, üyelerinin İnternet’e bağlı televizyon, bilgisayar, telefon gibi cihazlardan film, belgesel, dizi, haber içerikleri sunuyor. Belirli sürelerle ücretsiz erişme imkanı var.

* Exxen

Yayın tarihini 1 Ocak 2021’de başlayan Exxen’de Sihirli Annem, Şeref Bey gibi dizi ve programlar yer alıyor. Exxen'in aylık fiyatı 9.90 TL.

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