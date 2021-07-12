Buket Aydın gidiyor, Okan Bayülgen ekranlara geri dönüyor

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:12

Azerbaycanlı iş insanları Elnur Abdullayev ve Mammad Gulmammadov'un sahibi olduğu Haber Global kanalında Buket Aydın'ın sunumuyla yayınlanan "Koltuk" programı için final kararı alındığı öğrenildi.

Cuma akşamı son kez ekrana gelen program, önümüzdeki sezonda ekranda olmayacak.

YERİNE OKAN BAYÜLGEN GELİYOR

Haber Global, bir süre önce ünlü sunucu ve oyuncu Okan Bayülgen ile anlaşma sağlamıştı. Bayülgen'in programının , Aydın'ın final yapan Koltuk programıyla aynı gün ve aynı saatte yayında olacağı öğrenildi.

Okan Bayülgen, Uykusuzlar Kulübü ve Muhabbet Kralı promlarıyla yakında Haber Global ekranlarında olacak.