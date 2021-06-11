Ünlü şovmen Okan Bayülgen'in yeni adresi belli oldu

11 Haziran 2021 Cuma, 09:37

Ekranların sevilen isimlerinden, ünlü şovmen Okan Bayülgen'in TV100'ün ardından ekranlara geleceği yeni kanal belli oldu.

Her salı saat 21.30'da 'Okan Bayülgen ile Nokta' programını sunan Bayülgen, Haber Global ile anlaştı. Okan Bayülgen'in Haber Global'de programlarına yaz tatilinin ardından Ağustos ayında başlayacağı öğrenildi.

Bayülgen, son olarak, kendi hayatından izler taşıyan “Göz Açıp Kapayıncaya Kadar” isimli kahve belgeselini izleyiciyle buluşturmuştu.

OKAN BAYÜLGEN KİMDİR?

Ekran hayatına Satel TV'de klipler sunarak başlayan Bayülgen, ATV ekranlarında gece yarısında yayına başlayan Gece Kuşu adlı farklı program ile adını duyurdu. Gece Kuşu'nun ardından Late Night Show tarzını 100 gece boyunca Televizyon Çocuğu ile devam ettirdi.

Program ekibi olarak ATV ile yollarını ayırdıktan sonra iki yıla yakın ekranlardan uzak kalan Bayülgen bu ara içerisinde 1997 yılında bacağından vuruldu; saldırganı Murat Çakmak, Bayülgen`in oynadığı İstanbul Kanatlarımın Altında filminde Osmanlı`ya hakaret ettiğini düşündüğünden dolayı bacağından vurduğunu söyledi.

Ayrıca, ATV'de sadece 13 bölüm süren Utanmaz Adam dizisinde rol aldı. Bu aradan sonra Kanal D'de sunduğu Zaga ile geri döndü. Skeçler, jenerikler, dekor, orkestra ve farklı program anlayışı, canlı telefon bağlantıları, içinde barındırdığı beklenmedik tuhaflıkları ve Medya Arkası ile kısa bir dönemin haricinde Cumartesi geceleri yayınlanan Zaga, Türk televizyon hayatındaki uzun soluklu ve yeni bir anlayışın ürünü özgün bir program olarak kendine kemik bir izleyici kitlesi oluşturdu.

2006 yılında CNN Türk'te Saba Tümer ile birlikte Haber Makinası adında gündemdeki haberlerin ekrana getirilip bu haberler veya olaylar hakkında konukların ağırlandığı bir program ile; 2007 yılında NTV'de Bu Sizi İlgilendiriyor adlı siyasi ağırlıklı başarılı bir program yaptı. 2008'de de haftanın 4 günü canlı olarak yayınlanan, konuklarla halkın gündemi ve normal gündemin birlikte konuşulup, izleyicilerin de e-posta ve telefon yoluyla fikir ve sorularını belirtebildiği Okan Bayülgen Sade Vatandaş programına başladı.

2007 yazında Makina'yı sona erdirip, ekranlara bir sezon ara verdi. Bu dönem içerisinde fotoğraf etkinliklerine ağırlık verdi. Ayrıca, Ata Demirer'in ve Gülben Ergen'in sunduğu programların genel yönetmeni oldu.

Ekim 2008'de Disko Kralı ile tekrar kaldığı yerden devam etti. 2009-2010 sezonunda ise Cumartesi gecesi yaptığı programına ek olarak Pazar ve Pazartesi geceleri farklı konuların işlendiği Medya Kralı ve Muhabbet Kralı 'nı da ekledi. 2010-2011 sezonunda ise Medya Kralı sona erip yerine Kral Çıplak programını yaptı.

2015 yılında Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası adında bir korsan kumpanyayı yönetti. Bayülgen, 2015-2016 yılları arasında hafta içi her akşam Virgin Radio'da "Talk Radio" adlı bir program yaptı. 2019-2020 yılları arasında tv100'de Uykusuzlar Kulübü ve Muhabbet Kralı adlı talk show'ları yaptı. 2020 yılının Nisan ayından Haziran ayına kadar Uykusuzlar Kulübü adlı programda canlı yayında kitap okuduğu bir özel program yaptı. Bayülgen, 2020 yılının Eylül ayından itibaren aynı kanalda her Salı, Nokta adlı programı sunuyordu.