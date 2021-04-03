Buket Aydın, Kılıçdaroğlu'nu böyle duyurdu
Buket Aydın, sunduğu "Koltuk" programının gelecek bölümdeki konuğunun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağını duyurdu.
Haber Global’de yayınlanan Buket Aydın ile Koltuk programına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak.
Aydın'ın 31 Mart 2019'daki yerel seçimler öncesinde Kılıçdaroğlu'nun "belediyeleri kazanacağız" sözlerine gülerek tepki vermesi günlerce konuşulmuştu. İkili bu programdan sonra ilk kez bir araya gelmiş olacak.
Haber Global'ın "büyük buluşma" ifadeleriyle duyurduğu program Cuma Günü 21:00'de ekranlara gelecek.
NE OLMUŞTU?
2019 yılında Kanal D Ana Haber Spikeri olan Buket Aydın, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu konuk etmişti.
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