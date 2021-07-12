Buket Aydın'dan program açıklaması
Buket Aydın'ın sunumuyla Haber Global ekranlarında yayınlanan 'Koltuk' programı final yapıyor iddiasına Aydın, sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Azerbaycanlı iş insanları Elnur Abdullayev ve Mammad Gulmammadov'un sahibi olduğu Haber Global kanalında Buket Aydın'ın sunumuyla yayınlanan "Koltuk" programı için final kararı alındığı iddia edilmişti.
Cuma akşamı son kez ekrana gelen programın, önümüzdeki sezonda ekranda olmayacağı öne sürüldü.
Haber Global, bir süre önce ünlü sunucu ve oyuncu Okan Bayülgen ile anlaşma sağlamıştı.
Medyaradar'ın haberine göre, Bayülgen'in programının , Aydın'ın final yapan Koltuk programıyla aynı gün ve aynı saatte yayında olacağı iddia edildi.
"DEVAM EDECEK"
Buket Aydın da iddialara ilişkin sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Aydın Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Global ile yollarımın ayrıldığı haberleri asılsızdır. Programımız yeni yayın döneminde şahane isimlerle devam edecektir" ifadelerini kullandı.
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