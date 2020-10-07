Bülent Arınç dava kazandırdığı şirketin yönetimine girdi
Fatih Altaylı: 'Cumhurbaşkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi AKP’li Bülent Arınç başhakemlik yaptığı davada kazanan firmanın yönetimine girdi...'
Fatih Altaylı Habertürk’te yayınlanan yazısında , Cumhurbaşkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi AKP’li Bülent Arınç’ın başhakemlik yaptığı davada kazanan firmanın yönetimine girdiğini yazdı.
Altaylı’nın yazdığına göre, kat karşılığı arazisini veren bir iş insanı ve bir inşaat firması arasında yaşanan davada AKP’li Bülent Arınç başhakemlik yaptı. Altaylı’nın iddiasına göre, Arınç son dakika tavır değiştirerek Altaylı’nın da temsil ettiği tarafın davayı kaybetmesine neden oldu.
Altaylı, “Davanın sonuçlanmasından bir süre sonra “tarafsız” olarak Hakem Heyeti’ne başkanlık eden Bülent Arınç, baş hakem olarak lehinde karar verdiği şirketin yönetim kuruluna girdi” diye yazdı.
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