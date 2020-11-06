Bülent Arınç'a 'suikast' düzenleyeceği iddia edilen albaydan Arınç'a imzalı kitap

06 Kasım 2020 Cuma, 09:21

Kozmik Oda kumpası sırasında Bülent Arınç’a suikast düzenleyeceği iddiasıyla gözaltına alınan emekli Albay Erkan Yılmaz Büyükköprü, yıllar sonra yaşadıklarını “Kozmik Albay” adıyla kitaplaştırdı. Büyükköprü, kitabını suikastçısı Arınç'a imzalayarak gönderdi.

Odatv'de yer alan habere göre; Albay Büyükköprü, 22. Dönem TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İştişare Kurulu Üyesi Arınç’a kitabı şu ifadelerle imzaladı:

“Sn. Bülent Arınç, 2009 yılında şahsınıza suikast yapacağımı iddia eden hain organize suç örgütü FETÖ’nün kumpasıyla Kozmik Oda’ya girildi. TSK’nın sefere yönelik planları bu örgüt adına hain savcı tarafından çalındı. Bildiğinizi zannettiğim gerçekleri bir kez de benim kalemimden okumanız dileğiyle bu kitabı size sunuyorum. Saygılarımla.”

NE OLMUŞTU?

2009 yılında, Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında görevli olan Erkan Yılmaz Büyüköprü’ye, TSK’dan bilgi sızdırdığından şüphelenilen bir albayı takip görevi verildi. Görevi esnasından FETÖ’cü polislerin gözaltına alma girişimi sırasında cebine Bülent Arınç’ın evinin adresi yazan bir kağıt konulmuş ve bu bahane edilerek Kozmik Oda’ya girilmişti.

O dönem Bülent Arınç, “hedefin kendisi olduğunu” şu sözlerle ifade etmişti: “Biliyorum ve inanıyorum ki hedef alınmış bir insanım. Bunları görmek için MİT’e bile ihtiyaç yok. Ailem ve ben halen endişe içindeyiz. Bir açıklama, bir özür bekliyorum.”