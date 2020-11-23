Bülent Arınç'tan Erdoğan'ın sözlerinin ardından 'istifa' açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Arınç, ''Ben duygusal bir insanım. Dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı'' ifadelerini kullandı.
Arınç, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğu hakkında, ''Belki şunu konuşmuşlardır diyerek, bu iddianameleri okuyarak isyan etmiştim. Çocuk bile yazmaz demiştim, cübbeyi bile giyesim gelmişti.. Kavala’nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş’ın da tahliyesi olabilir'' ifadelerini kullandı.
Erdoğan, “Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Velev ki geçmişte birlikte çalışmış olsak bile, hiç kimsenin şahsi ifadeleri cumhurbaşkanı ile hükümetimiz ile partimiz ile ilişkili hale getirilemez" dedi.
Erdoğan'ın bu çıkışının ardından istifa edeceği iddia edilen Bülent Arınç, Posta gazetesi yazarı Murat Çelik'e açıklamalarda bulundu.
Arınç, şu ifadeleri kullandı:
“1.) Bülent Arınç ile telefonda görüştüm.
- Ben duygusal bir insanım. Dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı.
- İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil.
2.) Bülent Arınç:
- Ben başkaları gibi Twitter’dan, Instagram’dan istifa etmem.
- Oluşan durumla ilgili, Sn. Cumhurbaşkanı ile bizzat görüşmeyi bekliyorum.
3.) Bülent Arınç:
- Sn. Cumhurbaşkanı bugün İstanbul’daymış. Programı yoğun. Dolayısıyla bugün görüşemedim. Sanırım yarın Ankara’da olacak ve görüşebiliriz diye düşünüyorum.
- Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım.
4.) Bülent Arınç:
- Gelişen şartlar altında o konuşmayı yapmaya neden ihtiyaç duyduğunu kendisinden dinlemek isterim.
- Kendisinden dinledikten sonra, "O konuşmanın muhatabı bendim. Bu durumda buyurun istifa mektubumu” diyebilirim.
5.) Bülent Arınç:
- Benim üzerimden hem Sayın Cumhurbaşkanımız’ın hem de Yüksek İstişare Kurulu’nun (YİK) yıpratılmasına izin vermem. Bana yakışmaz.
6.) Bülent Arınç:
- Daha önce de bazı açıklamalarım üzerine “Bunları söyleyen birinin YİK’te ne işi var” türünden yorumlar yapanlar oldu. Oysa benim yapacak daha çok işim var.
- Ama öyle bir noktaya gelir ki bazen, orada kalmaktansa gitmek daha yerinde olur.
7.) Bülent Arınç'a sordum:
- Görünen o ki, Cumhurbaşkanı görüşmeniz istifanızla sonuçlanacak. Peki sadece Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden mi ayrılacaksınız, yoksa AK Parti'den de istifanız söz konusu mu?
Arınç:
- Elbette sadece YİK’ten. Partiden neden istifa edeyim?''
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