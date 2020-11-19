Bülent Arınç'tan dikkat çeken Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliye olabilir
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arınç, "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir" dedi.
Bülent Arınç, Habertürk’te katıldığı programda HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğu hakkında konuştu.
Arınç, ''Belki şunu konuşmuşlardır diyerek, bu iddianameleri okuyarak isyan etmiştim. Çocuk bile yazmaz demiştim, cübbeyi bile giyesim gelmişti.. Kavala’nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş’ın da tahliyesi olabilir'' ifadelerini kullandı.
''HAKİMLER YANLIŞ YAPIYOR''
Arınç, “Ben, Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı adaletten yanayız. Biz adil yargılama istiyoruz. Ancak hakimler yanlış yapıyor. Uyarıyorum, yakın gelecekte onlar zarar görür” demesi ise dikkat çekti.
''BUGÜN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SAKATTIR''
Arınç, “Sizce ifade özgürlüğü var mı” sorusuna da “Bugün ifade özgürlüğü sakattır, hastalıklıdır, sorunludur” diyerek yanıt verdi.
''TUTUKLULUK CEZAYA DÖNÜŞMEMELİ''
Demirtaş’ın “Devran” ismindeki kitabını da okuduğunu anlatan Arınç, “Demirtaş 3-4 yıldır tutuklu. Tutukluluk cezaya dönüşmemeli. Demirtaş ile bizim 1-2 görüşmemiz oldu. Cezaevlerinde isyanlar, açlık grevleri olmuştu. Selahattin Demirtaş'ı tanımak veya onu yargılamak için onun yazdığı ‘Devran’ isminde kitap var. Ne olur onu alıp okuyun” şeklinde konuştu.
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