Bülent Arınç'tan Selçuk Özdağ'a evinde ziyaret
Demirtaş ve Kavala'ya yönelik açıklamaları nedeniyle hedef gösterilen ve ardından YİK görevinden istifa eden Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ı evinde ziyaret etti.
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğu hakkında, “Kavala’nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş’ın da tahliyesi olabilir” ifadelerini kullan ve daha sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı ortakalrı tarafından sert sözlerle eleştirildiği için Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'ı evinde ziyaret etti.
Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Özdağ, "Değerli devlet adamı, TBMM eski Başkanı ağabeyim sayın Bülent Arınç beyefendinin uğradığım terör saldırısı sonrası duyarlı ve isabetli tweetleri için ve de bizzat geçmiş olsuna evimize teşriflerine şahsım ve ailem adına şükranlarımızı arz ediyoruz" diyerek duyurdu.
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