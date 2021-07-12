Bülent Ersoy'dan 'İlyas Tetik' açıklaması
Bülent Ersoy, yaşamına son veren keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik ile ilgili konuştu. Ersoy, İlyas Tetik’e "Ya benimle ya da Muazzez Ersoy’la çalışacaksın" dediği iddialarına cevap verdi.
Geçtiğimiz günlerde intihar ederek yaşamına son veren keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik'in vefatının ardından çıkan haberlerde, ölümünden üç gün önce üzücü bir olay yaşadığı ileri sürülmüştü.
Ünlü müzisyenin prensipte anlaştığı televizyon programındaki işine Bülent Ersoy'un rest çekmesiyle son verildiği iddia edilmişti.
"BEN BİLEMEM Kİ"
Habetürk'ün haberine göre, gazeteciler sanatçıya, "İlyas Bey'e Muazzez Hanım ile ilgili rest çektiğiniz konuşuldu. 'Ya benimle çalışacaksın, ya Muazzez Ersoy'la...' dediğiniz iddia edildi" ifadelerini yöneltti.
Ersoy, "Kendisiyle anlaşan ben değilim. Yapımcı, menajer Polat (Yağcı) Bey anlaşmış. Ben bilemem ki... Muazzez Hanım ile zaten çalışıyordu." dedi.
Video Haberler
- Antalya’da yanan otomobilde can pazarı
- Beyoğlu’nda bakkalda silahlı saldırı anları kamerada
- Artvin'de Off Road yarışları nefes kesti
- Aracın çocuğa çarpma anı kamerada
- Balıkesir'in Edremit ilçesinde domuzlar Kazdağları'ndan
- Doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti
- Araçlarla akın ediyorlar.... Yollar ana baba günü
- 'Türkiye'de bir ilk' diyerek paylaştı
- Antalya'da kaydedildi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye'de Delta varyantı nedeniyle ilk yasak geldi!
- Simide zam!
- Cumhur İttifakı'nda 'çözüm süreci' krizi
- 14 bin maaş alan kaymakamın 9 bin TL'lik ayakkabısı
- Sedat Peker'den yeni 'Süleyman Soylu' paylaşımları
- AKP ve MHP'nin oyları son 6 ayda eridi
- Ağaç kesme tartışmasında oğlunu öldürdü
- Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
- Kayseri'de 'sarıkız örümceği' tedirginliği
- Trabzonspor’un eski başkanından Güneş’e sert sözler