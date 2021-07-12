Bülent Ersoy'dan 'İlyas Tetik' açıklaması

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 10:38

Geçtiğimiz günlerde intihar ederek yaşamına son veren keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik'in vefatının ardından çıkan haberlerde, ölümünden üç gün önce üzücü bir olay yaşadığı ileri sürülmüştü.

Ünlü müzisyenin prensipte anlaştığı televizyon programındaki işine Bülent Ersoy'un rest çekmesiyle son verildiği iddia edilmişti.

"BEN BİLEMEM Kİ"

Habetürk'ün haberine göre, gazeteciler sanatçıya, "İlyas Bey'e Muazzez Hanım ile ilgili rest çektiğiniz konuşuldu. 'Ya benimle çalışacaksın, ya Muazzez Ersoy'la...' dediğiniz iddia edildi" ifadelerini yöneltti.

Ersoy, "Kendisiyle anlaşan ben değilim. Yapımcı, menajer Polat (Yağcı) Bey anlaşmış. Ben bilemem ki... Muazzez Hanım ile zaten çalışıyordu." dedi.