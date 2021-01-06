Bulu koltukta, yandaşlar tehditte, öğrenciler hedefte

06 Ocak 2021 Çarşamba, 14:02

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP’de milletvekili olmak için aday olan Melih Bulu’yu Boğaziçi’ne rektör olarak atamasına yönelik protestolar sürüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs ana giriş kapısı önünde yapılan eylem sırasında demir sürgülü kapıya kelepçe takıldı. Takılan kelepçe birçok yurttaş tarafından tepkiyle karşılanırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı.





BOĞAZİÇİ DİRENİYOR

Dün akademisyenlerin Rektörlük binasına sırtlarını dönerek protesto ettikleri Melih Bulu’yu bugün de yüzlerce öğrenci yaptıkları eylemle istifaya çağırdı. Birçok öğrenci, evlerine uzun namlulu silahlar ile baskın yapılarak gözaltına alınırken, bazı öğrencilere de çıplak arama dayatıldığı ve reddedenlerin darp edildiği öğrenildi.

Rektörlük binası önünde buluşan öğrenciler, “Kayyum rektör istemiyoruz” şeklinde sloganlar attı. Öğrenciler ardından ellerindeki pankartlarla güney meydanda beklemeye başladı.

Öte yandan eylem sırasında Cüneyt Özdemir’in YouTube’daki yayınına katılan Melih Bulu, kendisini yuhalayan öğrencilere el salladı. Özdemir bunun üzerine “Öğrenciler size ilginç bir hoş geldin diyor” yorumunu yaptı.

Okul dışında ise polis ablukası var. Polis, bariyerlerle okul girişlerini kapatmış durumda.

AKP'Lİ TAYYAR'DAN TEHDİT

AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto eden öğrenciler, sosyal medyada 15 Temmuz'da gözaltına alınan darbecilerin fotoğraflarıyla tehdit edildi.

AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar, dün üniversite önünde protesto yaptıkları sırada polis müdahalesine maruz kalan öğrencilere yönelik Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Bir rektör atamasına itirazı, ‘katil polis’ sloganıyla şiddete dönüştürenler, darbe çığırtkanlığı yapanlar, ülkenin huzurunu bozarak darbe heveslilerinin değirmenine su taşımak istiyorsa, bilsinler ki akıbetleri 15 Temmuz gecesinden daha beter olur" diye yazdı.

METALLICA’LI İSTİFA ÇAĞRISI

Boğaziçi öğrencileri, protesto sırasında zeka dolu mesajlar vermeyi de ihmal etmedi.

Öğrenciler, dün yaptığı açıklamada hard rock müzik türünü beğendiğini ve Metallica dinlediğini söyleyen Bulu’yu, Metallica’nın ‘Master of Puppets’ şarkısını çalarak protesto çağırdı.

MHP HEDEF GÖSTERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Boğaziçi Üniversitesi’ne yasal yollardan rektör atanmış ve konu kapanmıştır" açıklamasında bulundu. Bir süredir Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan Rektör’le ilgili suni itiraz ve organize tepkiler gündemdedir.

Kanuna uygun bir atamaya terör yöntemleriyle karşı çıkmak, bu vesileyle Boğaziçi Üniversite’sinden bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya niyetlenmek başı ezilmesi gereken bir komplodur. “Bir süredir Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan Rektör’le ilgili suni itiraz ve organize tepkiler gündemdedir. Kanuna uygun bir atamaya terör yöntemleriyle karşı çıkmak, bu vesileyle Boğaziçi Üniversite’sinden bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya niyetlenmek başı ezilmesi gereken bir komplodur” diyen Bahçeli, “Boğaziçi Üniversitesi’ne meşru ve hukuken geçerli bir Rektör atamasını gerekçe olarak gösterip Türkiye’nin boğazını sıkmak isteyenler terörizmin piyonları, öğrenci kılıklı bölücülerdir” yorumunda da bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Boğaziçi Üniversitesi'nde görevli öğretim üyelerinin rektörlük binasına sırtlarını dönerek yaptığı protestoyla "darbeci bir generale gönderme yaptığını" iddia etti.

"Öğrencilerimiz serbest bırakılsın" talebinde bulunan akademisyenlerin cübbeleriyle yaptığı protestoya MHP'den ilginç bir "yorum" geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, akademisyenlerin protestosunu "ayin"e benzetti. Protesto ile "Yavuz Bey kod adlı bir darbeci generalin ruhuna gönderme yapıldığını" öne süren MHP'li Yıldız, "Doğrusunu isterseniz bu hal kılık kıyafetinize de oldukça yakıştı" dedi.

SON GELİŞME

Son gelen bilgilere göre öğrenciler, "Kayyım rektör istemiyoruz" sloganlarıyla kampüsten çıktı.



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