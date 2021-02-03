Bulu 'seçimsiz' atamıştı, görevden ayrılmak istediğini bildirdi

03 Şubat 2021 Çarşamba, 15:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'de uzun yıllar siyaset yapmış olan Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atamasına yönelik tepkiler sürüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Bilişsel Bilim Lisansüstü Programı’nın kurucularından Prof. Dr. Cem Say, Bulu'nun kendi tezlerindeki intihal iddialarını inceleme yetkisi olan enstitünün müdürlüğüne atama yaptığını iddia etti.

Twitter hesabından önceki gün duyuran Say, "Melih Bulu kendi tezlerindeki intihal iddialarını inceleme yetkisi olan enstitünün müdürlüğüne atama yaptı. Enstitü müdürlüğüne seçimle gelinmesi Boğaziçi kuralı olduğu halde seçim meçim olmadan" ifadelerini kullandı.

Say, bugün yaptığı paylaşımda 'seçimsiz atanan' kişinin görevden ayrılmak istediğini rektörlüğe bildirdiğini duyurdu. Say'ın paylaşımı şu şekilde:

"Seçimsiz olarak enstitü müdürlüğüne atanan kişi, sağlık nedenleriyle görevden ayrılmak istediğini rektörlüğe bildirmiş."