08 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan “kayyum rektör” Melih Bulu’ya karşı üniversitede süren direnişe hem öğretim üyeleri hem de öğrenciler katılım gösteriyorlar, dört ayı aşkın bir süredir. Direnişin 100. günü için kurulan ve bir de konser veren “Bulu’suzluk Özlemi” adlı grup ise büyük ilgi gördü ve konserleri sosyal medyada olay oldu. Grubun akademisyenlerden oluşan kadrosuyla bir söyleşi yaptık ve meramlarını anlamaya çalıştık.

- İlk soru şu olsun, grubun muhteşem adı nasıl bulundu?

Alaz: Öncelikle direnis¸imizin sloganı olan “kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz”dan yola çıkarak “The Vazgeçmeyenler”i önermis¸tim. Bunun üzerine Taylan “Bulu’s Brothers” önerdi. Çagˆrıs¸ımla ben de “Bulu’suzluk Özlemi” dedim, bu s¸ekilde, güzel bir grup paslas¸masıyla ortaya çıktı adımız.

Tolga: Alaz “Bulu’suzluk Özlemi” fikrini ortaya attıgˆı saniyede tartıs¸ma bitmis¸ti zaten :)

‘BOL BOL KAYYUM VAR NASILSA’

- Grubun belli bir misyonu var mı, daha uzun soluklu bir olus¸um mu?

Özcan: Hedefe ulas¸ınca kampusta kutlayacagˆımız büyük bir s¸enlik hayal ediyorum ve tabii orada da sahne almamızı. Daha sonrası çok belirsiz ama devam edebilmemizi çok isterim. Grubun ismi fenomene dönüs¸tügˆü için hedefe ulas¸sak da aynı isimle devam ederiz bence. Ülkemizde bol bol kayyum var sonuçta, onları da simgeleyen bir isim oldugˆunu düs¸ünüyorum ismimizdeki “Bulu”nun.

- Bir lideri var mı grubun, ve varsa neye göre belirlendi bu? Demokratik bir grup musunuz ayrıca, kararları nasıl alıyorsunuz, ne çalınacak, nasıl çalınacak gibi?

Alaz: Demokratik bir grubuz, zaten adımız da buna is¸aret ediyor, özlemimiz demokrasi. Direnis¸in heyecanı müzigˆimize yansıyor.

Özcan: Liderligˆi bir kenara bırakın, çogˆunluk oylaması bile yapmayız biz. Bu anlamda bir çatıs¸ma çıkmasını da zaten beklemiyorum, “kutsal” bir is¸ yapıyoruz gibi geliyor bana.

‘HAKLI OLDUĞUMUZ AŞİKÂR’

- Bogˆaziçi konseri nasıldı?

Taylan: Konser gerçekten inanılmazdı. Sahneye çıkıs¸ımızı hiç unutmayacagˆım. Meydan kalabalıktı ancak kimsenin konserle ilgileniyormus¸ gibi bir hali yoktu. Açıkçası kimse dinlemeyecek galiba diye kendi kendime sormaya bas¸lamıs¸tım. Biz sahneye dogˆru yürürken meydanda bulunan yüzlerce insan sahnenin önüne kos¸tu ve hepimiz büyük bir cos¸ku yas¸adık.

- Türkiye’de muhalefetin neleri eksik yaptıgˆınız düs¸ünüyorsunuz?

Özcan: Aslında muhalefetin tamamiyle yok edilmeye çalıs¸ıldıgˆı bir ortamdayız bilindigˆi üzere. Böyle bir ortamda, haklı oldugˆumuz as¸ikâr olan direnis¸imize gelecek her türlü destek çok önemli. Sadece Bogˆaziçi direnis¸i de degˆil, haklı olan her direnis¸ bize nefes aldırıyor bu kos¸ullarda.

Tolga: Muhalefetin yapamadıgˆı mükemmel s¸eyler yaptıgˆımız iddia edilemez. Ama bir bos¸lugˆu doldurdugˆumuza katılıyorum. Bir yandan siyasi baskılar ve yas¸am tarzına müdahaleler, bir yandan da pandeminin psikolojik yıkımıyla bunalmıs¸ olan ama bizim s¸arkılarımızla birazcık nes¸elenebilen, direnis¸ azmi yükselen insanlar varsa bence yeteri kadarını yapmıs¸ızdır.

‘KÖTÜLÜĞÜN BASİTLİĞİ...’

- Bogˆaziçi Üniversitesi (ve digˆer belli bazı okullar) neden iktidarın hedefi?

Tolga: Özgür düs¸üncenin ve çes¸itliligˆin hüküm sürdügˆü, demokrasiye, barıs¸a ve adalete sadık olan her kurum saldırı altında.

Özcan: Orada büyük bir çatıs¸ma var çünkü. Tepeden inmeci, antidemokratik bir zihniyete kars¸ı özgürlükçü, demokratik bir anlayıs¸ın çatıs¸ması. Yıllarca bu demokratik kurumlar yozlas¸tırıldı ve sıra Bogˆaziçi Üniversitesi’ne geldi.

Feyzi: Boğaziçi Üniversitesi hem cogˆrafi hem tarihsel bir köprü. Çok seslilik, özgür düs¸ünme ve demokratik bir gelenek de bu bagˆlamda okulun kültürünün bir parçası. Ne yazık ki uzunca bir süredir bu prensiplerden uzak kalan iktidar, gençlerin tüm destegˆini de kaybedince çareyi saldırı da buluyor. Sorunun cevabı kötülügˆün basitligˆinde saklı.

(Üst sıra, soldan) Taylan Acar, Tolga Sütlü, Tuna Kuyucu. (Alt sıra, soldan) Özcan Vardar, Feyzi Erçin, Alaz Pesen.

KİM KİMDİR?

Alaz Pesen: Vokal, akustik gitar. BÜ Çeviribilim mezunu (2007), Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim üyesi.

Tolga Sütlü: Vurmalı çalgılar. Sabancı Üni. Biyomühendislik mezunu (2004). Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde ögˆretim üyesi..

Taylar Acar: Bas, geri vokal. BÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası I·lis¸kiler mezunu (2006), Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi.

Özcan Vardar: Gitar, geri vokal. BÜ Matematik mezunu (2006), Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Film Programı öğretim üyesi.

Tuna Kuyucu: Alto saksofon, klarnet, bas klarnet, geri vokal. BÜ Sosyoloji mezunu (1999), Sosyoloji Bölümü’nde Doçent..

Feyzi Erçin: Klavye. I·Ü Hukuk Fakültesi mezunu (1993). Bogˆaziçi Üniversitesi’nde Sinema ve Müzik kullanımına dair seçmeli dersler veriyor.