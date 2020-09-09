Bulut’tan ilk maç uyarısı

09 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

F.Bahçe’nin yeni transferlerinden Jose Sosa basın toplantısı düzenledi. Arjantinli futbolcunun konuşmasından satır başları şöyle: “Pandemiden dolayı sıkıntılarım vardı. Biraz karmaşık bir durumdan geldim. Pandemi nedeniyle sağlık konularında sıkıntılar yaşadım ama atlattım. Artık bütün enerjimle en iyiyi vermek için çalışacağım. Takıma geç katıldım ama gördüğüm kadarıyla arkadaşlarım çok sıkı, çok sert çalışıyor. Bu dönemde kendimi bir an önce takıma dahil edebilmek için çalışıyorum. Akıllıca ve sabırlı davranmak gerekiyor. Lig uzun bir süreç. Fenerbahçe beni çok istedi, nereye gidersem gideyim Türkiye’de herkes bana sevgi gösterdi. Şu an burada olmaktan dolayı çok mutluyum.”

Süper Lig’in başlamasına sayılı günler kaldı. 2020-21 sezonu Rizespor- Fenerbahçe maçıyla açılacak. Sarı-Lacivertliler, bu karşılaşmanın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. F.Bahçe’de hafif sakatlıkları bulunan Rodrigues ile bileğine darbe alan Serdar Aziz idmana katılmadı. Teknik direktör Erol Bulut, öğrencileriyle yaptığı her konuşmada lige iyi giriş yapmanın önemini anlatıyor. İşte o sözlerin bir bölümü: “İlk maçlar her zaman tehlikelidir. Çok iyi motive olup, işimizi ciddiye almalıyız. 3 puanla başlamak çok önemli. Üçüncü hafta Galatasaray’la oynayacağımız derbiye moralli ve güçlü bir şekilde gitmek için ilk 2 hafta kayıp yaşamamalıyız. Rize ve Hatay maçlarını kazanmak zorundayız. 2’de 2 yapmanın vereceği özgüven, Türk Telekom Stadı’ndan da 3 puanla ayrılmamız için büyük avantaj sağlar.”



