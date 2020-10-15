Bunamaya karşı yedi önemli besin

15 Ekim 2020 Perşembe, 16:13

Son yıllarda kırmızı şaraptan kahveye, çikolatadan şampanyaya birçok yiyecek ve içecek 'bunamaya karşı mucize besin' nitelemesiyle haber başlıklarını işgal ediyor.

Aslında hiçbir yiyecek veya içecek mucize etkisi göstermiyor. Önemli olan, sağlıklı ve dengeli beslenmek, bol sebze ve meyve, zeytinyağı ve balık ağırlıklı Akdeniz diyeti uygulamak.

Bunun olumlu etkisi sadece bunama açısından değil genel sağlık için de önemli.

Fakat bunama açısından şu yedi noktaya dikkat çekmek yararlı olabilir:

1. Haftada en az bir kez balık yemek büyük yararlar sağlıyor.

2. Çilek ve yaban mersini gibi antioksidan bakımdan zengin meyvelerin bilişsel dejenerasyonu geciktirdiği kanıtlanmış durumda.

3. Günde 30 gram kadar kabuklu yemiş ile yulaf, mısır, kabuklu pirinç, çavdar ve akdarı gibi tam tahıl ürünlerinin protein ve mineral bakımından zengin olduğu kadar bunamaya karşı da yararlı olduğuna inanılıyor.

4. Ispanak ve diğer yeşil sebzelerin zihinsel gerilemeyi yavaşlattığı biliniyor.

5. Hafif bilişsel sorunları olan kişilere B vitaminleri verildiğinde önemli ilerlemeler kaydettikleri görüldü.

6. Kakaonun sinir hücrelerini koruyucu etkisi olduğuna inanılıyor. Çikolatayı seviyorsanız şeker oranı az, kakao oranı yüksek olanlarını tercih etmelisiniz.

7. Avokadonun içerdiği sağlıklı yağların beyin sağlığına iyi geldiği biliniyor.

HER YIL YAKLAŞIK 10 MİLYON YENİ VAKA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya çapında 50 milyon demans hastası bulunuyor. Her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka teşhis edilirken demanslı toplam kişi sayısının ise 2030'da 82 milyona ve 2050'de 152 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Demans, 60 yaş ve üstü grubun yüzde 5 ila 8'inde görülüyor. Hastalık esas olarak yaşlıları etkilese de yaşlanmanın normal bir parçası olarak görülmüyor.

Öte yandan, hastalığın sadece demans hastaları üzerinde değil, bakıcıları, aileleri ve genel olarak toplum üzerinde de fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik etkilerinin olduğu da biliniyor.

Demans hastalığının mevcut yıllık maliyetinin 1 trilyon ABD doları olduğu tahmin edilirken bu rakamın 2030'a kadar iki katına çıkması öngörülüyor.

Kaynak: BBC Türkçe, AA