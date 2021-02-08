Bünyamin Sürmeli, CNN Türk'ten ayrıldığını duyurdu

08 Şubat 2021 Pazartesi, 17:39

Bünyamin Sürmeli CNN Türk'ten ayrıldığını açıkladı.

21 yıldır kanalda hava durumu programları yapan Sürmeli, Twitter hesabında paylaştığı "Allahaısmarladık CNN Türk" sözleriyle kanala veda etti.

Bünyamin Sürmeli İstanbul Teknik Üniversitesi, Meteoroloji Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Henüz öğrenci olduğu dönemde amatör olarak hava tahmini ile ilgilenmeye başladı.

Kadir Çöpdemir ve Geveze ile tanışmasının ardından radyoya telefonla bağlanarak hava durumu sundu. Bu programlar sırasında Geveze tarafından takılan "Havayı Koklayan Adam" lakabıyla tanındı.

Öğrenimi sürerken CNN Türk'ten gelen teklifle kanalda çalışmaya başlayan Sürmeli, ilk yıllarda grafikler ve kendi sesiyle hava durumu bülteni hazırladı. 2001 yılından itibaren programının editörü oldu.

AKUT, GEA ve İstanbul Yelken Kulübü gibi kurumlara meteoroloji eğitimi de veren Sürmeli Hürriyet Gazetesi'nde ve Yatch Türkiye Dergisi'nde yazarlık da yaptı.