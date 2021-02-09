Bünyamin Sürmeli'nin yeni adresi belli oldu

09 Şubat 2021 Salı, 13:05

21 yıldır CNN Türk ekranlarında hava durumu programları yapan Meteoroloji Mühendisi Bünyamin Sürmeli, Twitter hesabında dün paylaştığı "Allahaısmarladık CNN Türk" sözleriyle kanala veda etti.

Sürmeli'nin bundan sonraki adresinin Haber Global olacağı duyuruldu.

Sürmeli Haber Global’e katılmasıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Haber Global enerjisi çok yüksek bir kanal, ben de 21 yıldır hiç durmadan aynı heyecanla havayla, doğayla, iklimle ilgili projeler üretmeye devam ediyorum. Bu nedenle doğru hareketle Haber Global ailesine katıldığım için çok mutluyum. Son teknoloji hava durumu bültenleri, yeni belgeseller ve programlar için herkes Haber Global ekranlarında olsun” dedi.

BÜNYAMİN SÜRMELİ KİMDİR?

Bünyamin Sürmeli, 1975 İstanbul doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Henüz mezun olmadan öğrencilik döneminde amatör olarak hava tahmini ile ilgilenmeye başladı. 1997-1998 yıllarında iki radyo ile yaptığı telefon bağlantılarında kendini gösteren Sürmeli, burada “HAVAYI KOKLAYAN ADAM” lakabını aldı.

Öğrenim hayatı sürerken 1999 yılında CNN Türk'ten gelen teklif ile profesyonel iş hayatına atıldı. İşin mutfağından başlayarak 1,5 yıl boyunca CNN Türk ekranlarına grafikler ve kendi sesiyle hava durumu bültenleri hazırladı. 2001 yılından itibaren de programının hem editörü hem de sunucusu oldu.21 yıl CNN Türk’te hava durumunu sundu.

Çeşitli gazete ve dergilerde yazarlık yapan Sürmeli, üniversite ve liselerde öğrencilerle buluşup söyleşilere katılmaktadır. Birçok ulusal ve uluslararası kuruluşa meteoroloji, iklim, doğa ve sürdürülebilirlik üzerine seminerler ve eğitimler vermektedir.

Sürmeli televizyonda hava durumu, belgesel programlarının yanı sıra Power FM’de meteoroloji editörlüğü, Yacht Türkiye dergisinde yazarlık yapmaktadır.

Seslendirme de yapan Sürmeli’nin; Alaska, Arizona, Kenya-Tanzanya, Güney Kafkasya ve Güney Avrupa üzerine çekilmiş çeşitli belgeselleri bulunmaktadır.

Birçok reklam projesinde yer alan Sürmeli’nin katıldığı sinema ve TV dizilerinde konuk oyunculukları da bulunmaktadır.