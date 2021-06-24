Burak Elmas, Fatih Terim ile bir araya geldi

Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas, Florya Metin Oktay Tesisleri’ni ziyaret ederek, teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi.

İHA
24 Haziran 2021 Perşembe, 20:59
Burak Elmas, Fatih Terim ile bir araya geldi
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Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas, mazbatayı almasının ardından çalışmalara başladı. Elmas, bu kapsamda Florya Metin Oktay Tesisleri’ne de bir ziyaret yaptı. Başkan Elmas, Florya’da teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelerek, görüşme gerçekleştirdi.
Burak Elmas’a kulüp üyesi Bahattin Demirbilek eşlik etti.


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