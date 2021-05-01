Burak Elmas ve Metin Öztürk sosyal medyadan Eşref Hamamcıoğlu'nu yalanladı!

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:17

Galatasaray Başkan Adayları Burak Elmas ve Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu'nun "Burak Elmas da Metin Öztürk de beni aradılar. 'Başkanım, hayırlı olsun. Siz olmayacaksınız da kim olacak? Emrinizdeyiz' dedi ikisi de. Çok nazik bir şey, emre girmek söz konusu değil tabii ki." açıklamarının arından kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Elmas yapılan açıklama ile ilgili "Sn.Eşref Hamamcıoğlu ile aramızda böyle bir konuşma hiçbir zaman geçmedi. Kaldı ki adaylığımı açıklayalı beş ay oldu. Hiç kimsenin emrine girmedim, girmeyi teklif etmedim ve girmeyeceğim." dedi. Öztürk ise sosyal medya hesabından "Sayın Hamamcıoğlu ile aramızda böyle bir konuşma hiç geçmedi. Eşref bey, emir eri arıyor olabilir ancak 5569 sicil numarasıyla 1. sandıkta olan Galatasaray’ın en kıdemli üyelerinden biri olarak aradığı emir eri ben değilim." paylaşımını yaptı.

İşte Burak Elmas ve Metin Öztürk'ün paylaşımları...