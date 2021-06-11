Burak Oğraş, staj yaptığı Rixos Otel'de ölü bulunmuştu: Şüpheli ölümle ilgili önemli gelişme

11 Haziran 2021 Cuma, 19:42

2011’de Tekirdağ Anadolu Otelcilik ve Turizm Lisesi 3. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Burak Oğraş, zorunlu stajını yapmak üzere gittiği Antalya Rixos Lares Hotel’in pansiyonun boş havuzunda cesedi bulundu. Oğraş’ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada 10 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı.

Geçen yılın ağustos ayında, baba Murat Oğraş'ın tespit ettiği 6 şüpheliden 2'si yeniden ifadeye çağrılmış, o tarihte 43 yaşında olmasına karşın 16 yaşındaki öğrencilerle aynı lojmanda konaklayan şüphelilerden F.P. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bir diğer şüpheli C.A.'nın ise yurtdışında olduğu ortaya çıkmıştı.

DÖNEMİN ANTALYA EMNİYET MÜDÜRÜ RİXOS'TA YÖNETİCİ OLMUŞTU

Olayın yaşandığı otelin sahibi Fettah Tamince, o tarihte Fetullah Gülen'e yakınlığıyla biliniyordu.

Burak'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten eski Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amiri Nurullah Güler, şu anda FETÖ üyeliği suçlamasıyla cezaevinde bulunuyor.

Dönemin Antalya İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz ise, olaydan 10 ay sonra emekli olup Rixos Otel'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlamıştı.

19 KİŞİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Independent Türkçe'nin haberine göre, savcılık, otelin kendilerine tahsis ettiği lojmanın havuzunda cesedi bulunan Burak Oğraş'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı genişletti.

Burak'la aynı dönemde otelde staj yapan 26 kişinin kimliği tespit edildi ve bunlardan 19 kişi ifadeye çağrıldı.

EMNİYET'TEN 'İNTİHAR' NOTU

İfadeye çağrılan 19 kişiden 15'inin ifadesi alındı. Tanık sıfatıyla ifade verenler, olayın yaşandığı dönemde soruşturmayı yürüten emniyet mensuplarının dosyaya koyduğu 'intihar' notunu da yalanlıyor. Çünkü verilen ifadelere göre Burak Oğraş'ın herhangi bir psikolojik sorunu yoktu ve geleceğe yönelik planlar yapıyordu.

Emniyetin intihar notunda ise, şu ifadeler yer alıyor:

"İntiharla ilgili olarak; insanın intihar noktasına gelene kadar bir hazırlık dönemi gerektiği, kesinlikle ortada bir umutsuzluğun olması gerektiği, şahsa 'top' denmesi bir umutsuzluk olmadığı ancak efemine tavırlar varsa intiharın oluşması için kesinlikle zemin hazırladığı, toplum yargısının çok etkili olduğu, depresyondaki kişinin kolay kolay intihar edemeyeceği..."

"İNCE RUHLU BİRİSİYDİ"

Savcılık, ifadeye çağrılan kişilere 21 soru yöneltti. İfadesi alınanlardan M.M., savcılığın "Burak Oğraş'ın iş arkadaşları tarafından 'top, yumuşak, kız gibisin' yakıştırmalarının yapıldığı yönünde beyanların bulunulduğu hususunda bildiklerinizi anlatınız" sorusuna şu yanıtı verdi:

Kendisi ince ruhlu birisiydi. Arkadaşları tarafından bu şekilde yakıştırmaların yapıldığını biliyordum ve görüyordum. Ancak kendisi bu duruma hep gülüp geçerdi, çok takılmazdı.

"HERKESLE UYUMLUYDU"

İfade verenlerden H.E. ise, "Burak Oğraş nasıl bir kişiliğe sahipti. Arkadaşlarıyla uyumlu muydu, kavgacı mıydı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

Kavgacı bir huyu yoktu. Aksin çekingen, sakin, herkesle uyumlu bir yapısı vardı. Kimseye zarar verecek bir yapısı yoktu.

"İNTİHAR ETMEDİ, ÖLDÜRÜLDÜ"

H.E.'nin savcılığın yönelttiği "Burak Oğraş'ın çatıdan düşmesi, atlaması veya birileri tarafından atılması nedeniyle ölüm olayının gerçekleştiği anlaşılmıştır. Bu konuda detaylı olarak bildiklerinizi anlatınız" sorusuna yanıtı ise şöyle:

Belirtilen havuz ile kaldığımız lojman arasında belirli bir mesafe vardı. O mesafeden Burak'ın ancak kuvvet alarak atlaması gerekli diye düşünüyorum. Burak'ın intihar ettiğini kesinlikle düşünmüyorum. Burak'ın birileri tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum ancak kim tarafından ne sebeple ne şekilde öldürüldüğü hakkında bilgim veya gördüm yoktur.

"BİR USTANIN ERKEKLERE İLGİ DUYDUĞU SÖYLENTİLERİ VARDI"

İfadesi alınanlardan O.C., savcılığın yönelttiği, "Burak Oğraş sağlığında bir arkadaşı ile yaptığı görüşmede, 'Lojmanda kalan bir erkek şahsın erkeklere ilgili duyduğunu' söylediği anlaşılmaktadır. Böyle bir şahsın bulunup bulunmadığı, bulunuyor ise isim ve soy ismini, kimlere sarkıntılık ve ilgi duyduğunu hakkında bildiklerinizi anlatınız" sorusunu şu ifadelerle yanıtladı:

Stajdan döndükten sonra çalıştığımız yerdeki bir ustanın erkeklere ilgili duyduğu yönünde birtakım söylentiler olmuştu. Hatta bu yöndeki bir konuşmayı bizimle aynı otelde çalışmayıp, başka otelde çalışan bir arkadaşımdan duymuştum.

"ÇOK NAİF BİR KİŞİYDİ"

Tanıklardan C.M., "Burak Oğraş'ın iş yerinde sıkıntılı ve kavgalı birilerinin bulunup bulunmadığı konusunda bildiklerinizi anlatınız" sorusunu şöyle yanıtladı:

Burak yapısı gereği kavgacı biri değildi. Kimse ile kavga ettiğini görmedim, duymadım. Ancak B.K. ve soyadını hatırlamadığım C. isimli stajyer öğrencilerin kendisine takıldığını, itip kaktıklarını, yürüyüşünden ve vücut yapısından dolayı 'top' diye dalga geçtiklerini gördüm. Burak kendisine yönelik bu tür davranışlara herhangi bir karşılık vermiyordu çünkü kendisi çok naif bir kişiydi.



